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Mnoge stvari sam im prećutala, moj obraz je čist! Teodora progovorila o narušenom odnosu sa Bebičinom porodicom, nema govora o spuštanju lopte! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Teodora Delić otvorila je dušu i iskreno govorila o narušenim odnosima sa porodicom svog partnera Nenada Macanovića Bebice. Nije krila da među njima i dalje postoje nesuglasice.

Tokom gostovanja u emisiji „Narod pita“, Teodora Delić otvorila je i temu odnosa sa porodicom svog partnera Nenada Macanovića Bebice. Iskreno je govorila o razlozima zbog kojih su odnosi narušeni.

Foto: TV Pink Printscreen

- S kim nisi dobra, kada je reč o Bebičinoj porodici? - upitala je voditeljka.

- Njegov otac je izrekao neke stvari, ja sam uvek bila tu i za Bebičine ćerke, nikada nisam problem pravila, igrala se sa njima, provodila vreme sa njima. Sada kada sam bila, nikakav kontakt nisam imala sa njegovom porodicom. Stavila sam tačku na odnos sa njegovom porodicom, kao što je on stavio tačku na priču sa mojom. Mislim da sam bila ispravna uvek, mnoge stvari sam im prećutala, moj obraz je čist. Nisam prema njima pogrešila, jesam prema njihovom sinu - rekla je Teodora.

- Je l' si se videla sa njegovim ćerkicama? - upitala je voditeljka.

- Ne, nisam se videla, jer se ni sa kim od članova porodice nisam videla - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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