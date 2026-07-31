Pakleno suočavanje na Pinku! Kačavenda u studio donosi dokaze protiv Janjuša i Anđela, večeras gori Narod pita!

Večeras od 22 časa na TV Pink očekuje vas novo izdanje emisije "Narod pita", a nema sumnje da gledaoce čeka jedno od najburnijih suočavanja od završetka "Elite 9".

Voditelj Darko Tanasijević ugostiće Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića, čiji su sukobi obeležili veliki deo rijalitija, a brojne žestoke svađe i međusobne prozivke neretko su dovodile do haosa zbog kog se, kako su mnogi komentarisali, "tresla Bela kuća".

Posebnu pažnju javnosti privlači upravo susret Milene sa Janjušem i Anđelom, budući da su njihove priče mesecima bile jedna od glavnih tema u "Eliti". Tokom sezone mnogo se govorilo o intimnoj aferi Milene i Janjuša iz prošlog leta, dok je istovremeno isplivala i priča da je Anđelo Ranković Kačavendi u istom periodu slao intimne fotografije.

Pink.rs/N. Žugić Pink.rs/S. Zindović Previous Next

Milena je poslednjih meseci u Beloj kući najavila da će upravo u emisiji "Narod pita" raskrinkati obojicu i izneti svoju stranu priče, zbog čega publika s nestrpljenjem iščekuje da vidi da li u studio stiže sa dokazima koji bi mogli da izazovu novi haos.

Da li će večerašnje suočavanje doneti odgovore na pitanja o kojima javnost bruji mesecima, kako će Janjuš i Anđelo reagovati na Milenine tvrdnje i hoće li pasti nove optužbe i priznanja, saznajte večeras od 22 časa, uživo na TV Pink, u emisiji "Narod pita".

Kao i uvek, gledaoci će moći da se uključe u program uživo, pozivanjem broja 0677/300-300.

Prijavite se za novu sezonu "Elite"

Deveta sezona najgledanijeg rijalitija na našim prostorima "Elite" završena je, a pripreme za narednu, jubilarnu desetu sezonu, koja će biti još jača i spektakularnija od prethodne, uveliko su u punom jeku!

Direktorka zabavnog programa TV Pink Milica Mitrović i objavila važne vesti i obavestila sve kako se mogu prijaviti za kasting za desetu sezonu!

Počinju prijave za ELITU 10, a da biste došli na kasting potrebno je da na mail elita@rtvpink.com pošaljete kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak.

Autor: D. T.