ĆAĆA SE VRAĆA! Prva objava Filipa Cara nakon potpisivanja ugovora za učešće u Eliti 10, evo šta je poručio (FOTO)

Posle višegodišnje pauze, u najgledaniji rijaliti na Balkanu vraća se rijaliti zvezda Filip Car, koji je zvanično potpisao ugovor za učešće sa Željkom Mitrovićem, vlasnikom i direktorom Pink Media Group!

Mitrović je danas zvanično obelodanio da će Car biti učesnik jubilarne "Elite 10", što je izazvalo haos na mrežama, a Filip se odmah oglasio na svom nalogu na Instagramu.

Filip je, naime, podelio objavu Željka Mitrovića i napisao:

- Tražili ste? Dobili ste! Ćaća se vraća - u svom stilu poručio je Car.

"Imao je milijardu zahteva"

Mitrović je najavio najuspešniju TV sezonu do sada, te istakao da su pregovori sa Filipom bili komplikovani, ali ipak uspešni.

- Ovo je posebna "Elita" za nas, pošto je deseta, ljubilarna. Filip je bio tu četvrtu, petu, šestu sezonu. Sada je ideja da najznačanije i najbolje učesnike iz prethodnih sezona okupimo ili dobar deo njih. Mada, ovaj ugovor sa Filipom je bio jako komplikovan zato što je imao milijardu zahteva - te nemoj ovu cicu, nemoj onu cicu, je l' može ova cica... Sad kad se saberemo, imao je više devojaka u te tri sezone nego što mi imamo učesnika u jednoj. To je bio omanji problem, ali smo rešili, tako da... Nije stavio veto ni na jednu, iako je pokušavao, ali to nije bilo prihvatljivo. Rekao sam mu da je nasilje najstrože zabranjeno, ja bih voleo i zaboravljeno, pošto malo kad popije izgubi kontrolu, voli da se svađucka, ali mislim da smo i to rešili. Manje-više, sve ostalo je okej - istakao je Mitrović i dodao:

- Inače, Filip je obeležio tri sezone. Verujem da će biti jedan od značajnijih učesnika, ponešto od toga već i znam, jer on ne zna, a ja znam ko ulazi. Verujem da će biti jako dobra i zanimljiva sezona.

"Ja sam tata rijalitija"

Filip Car nije krio ushićenje zbog predstojećeg učešća u desetoj "Eliti".

- Što se mene tiče, verujem da narod očekuje mnogo. Ove tri godine video sam da me dosta ljudi očekuje, priželjkuje unutra. Moći će me gledati u desetoj sezoni. Mislim da sam, pored Željka, koji je gazda svega, ja tata rijalitija - pohvalio se Car, a Mitrović ga je prekinuo:

- Filip je spreman kao zapeta puška! Malopre nešto razgovaramo, tu sad ima hiljadu problema, pošto je on naš učesnik iz Hrvatske... Trudićemo se da imamo što više učesnika iz bivših republika bivše Jugoslavije. To je uvek nezahvalno, živimo u vremenima visoke polarizacije, protiv kojih se ja non-stop borim, zato pružam mogućnost da pravimo velike regionalne projekte. Tamo ga zovu četnik, ovde ustaša, to je deo folklora ovog podneblja. Na jednu stvar sam ponosan, što smo uspeli u tom malom gradiću da napravimo socijalnu grupu koja uspeva da na minimum svede na minimum sve što ima veze sa nasionalnim polarizacijama, antagonizmima i svim ostalim. Živimo kao život bivše Jugoslavije na tom setu u Šimanovcima.

Ulazi i Anđela Đuričić

Podsetimo, pre nekoliko dana obelodanjen je identitet prve potpisnice ugovora za "Elitu 10" - reč je o rijaliti zvezdi Anđeli Đuričić.

- Anđela je prvi potpisan ugovor za Elitu 10. To je sad praktično "All stars" i mislim da ćemo da napravimo čarobnu sezonu koja će biti kombinacija svega najboljeg iz sezona, plus će Toša i Goša dobiti roditelje i ući će Raša i Maša, a to su duplo veći roboti. Imaćemo puno novih elemenata koji će da budu sadržajno drugačiji kad su zadaci u pitanju, uključujući i snimanje domaćih serija. Drago mi je da je Anđela prvi potpisan ugvovor, vice šampion "Elite 9". Skoro da je pobedila, a tad je pobedio Gastoz. Najuspešniji projekat televizijski, radi se o 20 milijardi pregleda. Elita 10 će biti malo različita jer ćemo pokušati da sublimiramio najbolje iz prethonih sezona, ali kasting je ključ. Ovo je prvi ugovor, budite strpljivi, pa ćete videti još iznenađenja - govorio je Željko Mitrović.

- Hvala puno na prilici i da vam bude sa srećom deseta sezona - dodala je Anđela.

Autor: D. T.