Za sve pare! Aneli Ahmić otišla na novi remont: Lice, usne, nos, brada, vrat... Pogledajte kako izgleda (FOTO)

Drugoplasirana superfinalistkinja "Elite 9", Aneli Ahmić, nakon završetka rijalitija konačno uživa u zasluženom odmoru. Početkom nedelje otputovala je u Dubrovnik, gde se posle višemesečne razdvojenosti emotivno susrela sa svojom petogodišnjom ćerkom Norom.

Njih dve poslednjih dana uživaju u zajedničkim trenucima, obilaze plaže i maksimalno koriste letnje dane, a Aneli je deo svoje svakodnevice podelila i sa pratiocima na TikToku.

Međutim, pre nego što se u potpunosti prepustila odmoru, rešila je da izdvoji vreme i za estetske tretmane. U svom vlogu pokazala je odlazak kod doktorke kojoj, kako kaže, jedino veruje kada je reč o njenom izgledu.

- Došla sam na bockanje kod svoje doktorke najbolje na svetu... Svi drugi mogu da se posrame kako to ona radi. Nemam više ni u koga, iskreno, poverenja, već samo u nju. Već godinu dana baš pazim ko mi pravi lice, jer sam se dobro opekla sa tim. Ljubim vas i posle vam se javljam da vam pokažem šta sam napravila - rekla je Aneli.

Nakon tretmana ponovo se oglasila i otkrila da je osvežila izgled lica, ali da će se konačni rezultati videti tek za nekoliko dana.

- Videćete pravi efekat lica, već mi je lice... Znate li koliko mi je bolje lice, koliko mi ga je osvežila, koliko mi je usne podigla, čelo sredila, nos, bradu, vrat... Sve! U ponedeljak ćete videti prave rezultate - poručila je Aneli u svom TikTok vlogu.

Sudeći po njenim objavama, Ahmićeva je rešila da leto iskoristi na najbolji mogući način - nakon emotivnog susreta sa ćerkom Norom, uživanja na dubrovačkim plažama i porodičnih trenutaka, odlučila je da se posveti i sebi, pa je osvežila svoj izgled estetskim tretmanima.

Autor: D. T.