Stanija govorila o borbi za potomstvo i gubitku bebe: Odlučili smo se za borbu za potomstvo, pa je on posustao!

Stanija Dobrojević je otvoreno govorila o teškom periodu kada je bila u emotivnoj vezi sa Markom Markovićem, nekadašnjim učesnikom rijalitija.

Pobednica "Elite 9" se svojevremeno prisetila trenutka kada je shvatila da njihov odnos nema perspektivu, ali je otkrila i detalje o borbi za potomstvo. Naime, doktori su joj saopštili da nije problem u njoj već u Marku.

- Odlučili smo da idemo na vantelesnu oplodnju i tada je doktor tražio da i on uradi test i tu smo saznali da ni onda nije problem bio do mene. To je zaista bio težak momenat, on je tu plakao i nije mogao ni da vozi - otkrila je Stanija.

Stanija je tada priznala da joj taj trenutak uošte nije bio bezbolan, ali je baš tada shvatila da čovek od kog je očekivala bezuslovnu podršku, nema volju, ni želju da se bori.

- Ja sam isto plakala i verovala sam u našu ljubav i emociju i da tu još uvek postoji ono: "Ljubavi volim te i borićemo se za to i biće sve uredu". Ali on je tu nekako posustao, a bio je sa mnom dok sam ja trošila na letovanja i zimovanja. Idemo svuda, ja sam opremala i taj stan. I onda kad dođe taj ključni momenat - ti tu nešto posustaješ - ispričala je svojevremeno u jednom podkastu.

Želi bebu preko surogat majke?

Podsećamo, tokom prvog jutra u Eliti, starleta je pričala sa cimerima o aktuelnim temama, te je sa Anitom Stanojlović pričala o njenoj trudnoći i svojim strahovima.

- Zamisli to sad u mojim godinama. Bolje da ne pričam, mada u Americi je sve toliko napredovalo. Surogat majka,to je tamo normalno. Možda bih tu muku preskočila, pa da idem na taj način. Ja kada mi krv vade ja padam u nesvest, kamoli porođaj - izjavila je Stanija, dok je Anita prepričavala svoje iskustvo sa prvog porođaja.

O gubitku bebe

Stanija Dobrojević je tad, takođe, iznela je detalje veze sa Asminom Durdžićem. Sa knedlom u grlu je govorila o trudnoći i gubitku bebe. Stanija je rekla da joj je najteže da priča o trudnoći koju je priželjkivala, a kaže da misli da je bebu izgubila zbog stresa i aktivnog života.

Ovako su oni nekada izgledali zajedno:

- Upoznali smo se u Majamiju. Ja sam njemu dala broj, pisao je na sve žive platforme. Komunikacija je krenula mesec dana pre nego što je došao u Majami. On je iznajmio stan prekoputa mog, upoznali smo se u kafeteriji, prošetali i tako kreće naša priča. Predstavio se kao slobodan muškarac, pričala sam sa njegovom porodicom na video poziv i uvek je bio 100% tu za mene. Nakon mesec dana mi je stavio prsten, zaprosio me i nisam mogla da slutim da postoji druga žena. Sve je išlo brzo i kao da sam uplovila u vir. Imala sam gubitak deteta i o tome ne želim da pričam... Odlučila sam da me vodi pod Ostrog. Sedeli smo u Crnoj Gori, saznala sam da ima ženu koja ulazi i da sa njom ima dete. Rekao je da joj je slučajno napravio dete, da vodi samo finansijski računa o njoj. Svaka čast ženama koje nisu nasele na priču, a ja sam ovde nasela samo tako. Nikad nije bilo da ja nešto sumnjam. Ja sam kroz to dopisivanje već bila... Ajde da ne kažem skroz zaljubljena, ali desilo mi se - govorila je Stanija.

Autor: S.Z.