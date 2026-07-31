Pogledajte kako Aneli i Nora uživaju u Dubrovniku: Ahmićeva puca kako izgleda u mini bikiniju, a njena ćerka ne skida osmeh s lica! (FOTO+VIDEO)

Učesnica "Elite 9" za Pink.rs pokazala kako se provodi sa svojom mezimicom na letovanju!

Drugoplasirana učesnica "Elite" Aneli Ahmić trenutno uživa na godišnjem odmoru u Dubrovniku. Ona je tamo sa ćerkom Norom i brojim prijateljima, a za naš portal podelila je prelepe trenutke sa svojom mezimicom, koje do sad niste imali prilike da vidite.

Ona je pokazala kako se provodi sa Norom na plaži i kako je priprema za kupanje na moru. Ćerka Aneli Ahmić na svim slikama imala je širok osmeh na licu, a jasno je koliko su obe srećne jer su ponovo zajedno nakon nekoliko meseci.

U galeriji u nastavku ovog teksta možete da pogledate fotografije Aneli i Nore iz Dubrovnika.

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Poznato je da Ahmićeva svakog leta uživa i letuje i popularnom Hrvatskom gradu, a ove godine tamo ima i veliko društvo sa kojim se provodi i uživa u ručkovima sa bogatom trpezom.

U nastavku ovog teksta možete pogledati i video klipove koje smo od Aneli i dobili i videti kako drugoplasirana učesnica devete sezone najgledanijeg rijalitija u regionu provodi vreme sa ćerkom na plaži.

Inače, Aneli je danas otišla na remont, a na TikTok-u je pokazala kako to izgleda. Nakon tretmana ponovo se oglasila i otkrila da je osvežila izgled lica, ali da će se konačni rezultati videti tek za nekoliko dana.

- - Došla sam na bockanje kod svoje doktorke najbolje na svetu... Svi drugi mogu da se posrame kako to ona radi. Nemam više ni u koga, iskreno, poverenja, već samo u nju. Već godinu dana baš pazim ko mi pravi lice, jer sam se dobro opekla sa tim. Ljubim vas i posle vam se javljam da vam pokažem šta sam napravila. Videćete pravi efekat lica, već mi je lice... Znate li koliko mi je bolje lice, koliko mi ga je osvežila, koliko mi je usne podigla, čelo sredila, nos, bradu, vrat... Sve! U ponedeljak ćete videti prave rezultate - poručila je Aneli u svom TikTok vlogu.

Autor: A. Nikolić