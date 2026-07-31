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AU, KAKVO IZDANJE! Sandra Obradović u zebrastom kupaćem oduševila pratioce i zapalila Instagram (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Sandra Obradović napravila je pravu pometnju na društvenim mrežama nakon što je na svom Instagram profilu objavila fotografiju sa plaže. Atraktivnim izdanjem i osmehom koji nije prošao nezapaženo, bivša učesnica ''Elite 8'', izazvala je veliku pažnju pratilaca.

Zanosna crnka Sandra Obradović, bivša učesnica "Elite 8", ponovo je uspela da privuče svu pažnju na društvenim mrežama. Atraktivna rijaliti zvezda objavila je fotografiju sa plaže na kojoj pozira u upečatljivom zebrastom kupaćem kostimu, a njeno izdanje nije prošlo nezapaženo.

Foto: Instagram.com

Sandra je još jednom pokazala da zna kako da raspameti svoje pratioce. U kupaćem kostimu sa zebra printom istakla je vitku figuru i preplanuli ten, dok je osmeh na njenom licu dodatno upotpunio letnju atmosferu.

Nema sumnje da je Sandra još jednom napravila pravu pometnju svojim izvajanim telom koje je dovela do perfekcije.

Foto: Instagram.com

Autor: S.Z.

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