Marko Stefanović pokazao novu devojku?! Plavuša istetovirana od glave do pete, ona mu javno uputila emotivne reči! (FOTO)

Nakon raskida sa Sanjom Grujić bivši učesnik Elite pronašao novu devojku?
Bivši učesnik "Elite" Marko Stefanović nedavno je stavio tačku na vezu sa Sanjom Grujić, a po svemu sudeći izgleda da je vrlo brzo našao novu emotivnu parterku.
Naime, na Instagram profilu nekadašnjeg učesnika najgledanijeg rijalitija u regionu osvanula je objava koja je iznenadila sve. On je pozirao pored atraktivne plavuše, koja je istetovirana od glave do pete. Ona mu je i javno uputila emotivne reči, pa je uz sliku napisala "Medonja moj".
Uz sliku na kojoj su jako prisno pozirali objavila su i pesmu Aleksandra Prijović "Duguješ mi dva života".
Mnogi jedva čekaju da se povodom ovoga oglasi i Markova nekadašnja partnerka, Sanja Grujić, koja će sigurno u svom stilu imati svašta da kaže, a možda i da konačno otkrije zbog čega je na njihovu ljubav stavljena tačka.
Autor: A. Nikolić