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Marko Stefanović pokazao novu devojku?! Plavuša istetovirana od glave do pete, ona mu javno uputila emotivne reči! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Nakon raskida sa Sanjom Grujić bivši učesnik Elite pronašao novu devojku?

Bivši učesnik "Elite" Marko Stefanović nedavno je stavio tačku na vezu sa Sanjom Grujić, a po svemu sudeći izgleda da je vrlo brzo našao novu emotivnu parterku.

Naime, na Instagram profilu nekadašnjeg učesnika najgledanijeg rijalitija u regionu osvanula je objava koja je iznenadila sve. On je pozirao pored atraktivne plavuše, koja je istetovirana od glave do pete. Ona mu je i javno uputila emotivne reči, pa je uz sliku napisala "Medonja moj".

Uz sliku na kojoj su jako prisno pozirali objavila su i pesmu Aleksandra Prijović "Duguješ mi dva života". ﻿﻿

Foto: Instagram.com

Mnogi jedva čekaju da se povodom ovoga oglasi i Markova nekadašnja partnerka, Sanja Grujić, koja će sigurno u svom stilu imati svašta da kaže, a možda i da konačno otkrije zbog čega je na njihovu ljubav stavljena tačka.

Foto: Pink.rs, Instagram.com

Autor: A. Nikolić

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