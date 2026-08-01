Gledateljka udarila Anđelu na muškost: On promenio sve boje, pa joj postavio pitanje koje je Kačavendu ŠOKIRALO, pa priznala da ju je Jami podržala u sukobu sa njim (VIDEO)

Ovo što je rekla ga je veoma zabolelo!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio u svom studiju Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića.

Tokom novog uključenja, gledateljku je zanimalo što je Janjuš bio sa Milenom, pa je krenuo da je blati:

- Šta je tebe izazvalo, da od divnog odnosa sa Milenom, gde ste bili jedno uz drugog, a onda se prebacio u vređanje, šta je ona tebi uradila da to promeniš, gde si bio iskren? - upitala je gledateljka.

- Kada sam izašao iz Elite, shvatio sam da sam pogrešio. Ja sam imao emociju, ali je nestala - rekao je Janjuš.

- Ti si rekao da nisi imao emociju, ja jesam imala emociju - dodala je Milena.

- Jesam i ja, ali eto to je to - govorio je Janjuš.

- Anđelko mi je posebana tema, ti si kao "Apolon sa Zvezdare", mislim da se Milan Milošević zaje*ao kada ti je dao taj nadimak, a ti se primio. Ti si dečko iz Malog Mokrog Luga, ti si onaj lik, ima film, nema priča. Da ti ja objasnim nešto, zašto ti momče mlado, nijednu vezu sa devojkama ne ostavriš, imaš veze u Eliti, fingiraš nešto, ja tebe poznajem lično, poznajem ti i rodbinu - rekla je gledateljka.

- Je l se mi poznajemo? - upitao je Anđelo.

- Znam ja tebe, ne lupetaj. Svaka tvoja veza je bila fingirana, to radiš jer je pametno tada, ali šta si ti, furundžija ili topdžija? - upitala je gledateljka.

- Vi mene ne poznajete, moje veze ne znate - dodao je Anđelo.

- Mama Džehva je sklonila svoju ćerku na vreme od tebe, ti si dečko polupan. Iskreno ti si muljav, malo uvrnut, imaš neke sklonosti nastrane, malo snimanje, slikanje, prskanje, sprejevi po glavi za kosu, ti si dečko blam. - rekla je gledaljka.

- Jeste vi gospođo slobodni? - upitao je Anđelo.

- On čim čuje stariju ženu, odmah baca udicu - dodala je Kačavenda.

- Dečko nemoj da lupetaš, obrij glavicu, nemoj da imaš koplekse, ti si jedna vreća go*ana - rekla je gledaljka.

- Ja moram da vas pitam, kako je vas Milena povredila? - upitao je Darko.

- Meni je smetalo što mi je vređala majku, oca, ujaka, ja sam na to navikao, oguglao sam na to. Moram da kažem da ja to od nje nisam očekivao, iskreno mi smo se družili i bili smo okej, ali nisam mogao da očekujem od nje da će se služiti tim stvarima, lupetala je gluposti i to mi je jako smetalo - rekao je Anđelo.

- Meni je fascinantno da ona stvarno misli da mene ništa od ovoga interesuje. Ona celo veče priča o nama, to me ne zanima - rekao je Janjuš.

- Kojom rečenicom je ona tebe najviše uvredila, ona je rekla da je njoj zasmetalo što si joj rekao da je "žena na poziv" - rekao je Darko.

- Ona je ta koje je imala emociju - dodao je Janjuš.

- Ja mrzim vređanje koje je pokvareno, Janjuš je sedeo sa mojim sinom, a vređao je moje dete i govorio je svašta o meni - rekla je Milena.

- Meni ženo nisi odgovarala, nije mi odgovarala što si se drala - rekao je Janjuš.

- Ti si pričao o se*su i pomagalima i kamagri, nisi mogao da opštiš sa mnom, ženom, pa ja mogu da mislim da si ti bi - dodaa je Milena.

- Ja moram da dodam da me je Jasna Mileković Jami podržala u sukobu sa Anđelom i Janjšem, to mi je rekla prijateljica Tanja, i da je prokomentarisala da ne misli da se ja ovako ponašam van rijalitija, i da me je podržala u sukobu sa njim - dodala je Milena.

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Autor: N.B.