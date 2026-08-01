Detaljno objašnjenje: Janjuš u emisiju sa Kačavendom poneo KAMAGRU, evo kako je on koristi (VIDEO)

Bez pardona objasnio sve!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio u svom studiju Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića.

Voditelj je nakon toga čitao komentare sa mreže Iks, a gosti su se smejali sve vreme.

Usledilo je novo ukuljučenje a gledateljka je pitala Milenu za prijateljstvo sa Dačom:

- Mene nije sramota, Dača i ja smo rešili sve, a njegov otac Brazilac je hteo da me doveze ovde večeras, a Dača je moja beba. - rekla je Milena.

- Babo čuvaj unuke, bolje bi ti bilo - rekla je gledateljka.

- Ovakvu jednu babu, hteo bi svako. Anđelka je htela sa mnom odnos, ali ja nisa gej, a ovog matorog sam iskoristila - dodala je Milena.

- Janjuše ja ne bih mogao ni sa kamagrom - dodao je gledatelj.

- Jao ja imam kamagru, sada ću da vam pokažem - dodao je Janjuš.

- Evo gledajte kako se to koristi. sada ću da vam objasnim. Kamagra izgleda kao šumeća tableta, i uzima se po pola u vodu i eto, popiješ kako se diže ovo tako se i tebi diže. Ovo izgleda kao vitamin C - rekao je Janjuš a u jednom momentu je momak iz publike je popio kamagru.

- MIlena da li si imala sramotu, stida ili bilo čega, kada si kumstvo rasturila - upitao je gledatelj.

- Ja ne znam o kome se radi, ali to je bilo u sezoni 6 i 7 - dodala je Milena.

Milena je nakon toga rekla da ne zna kako Janjuš spava sa Vanjom:

- Ne znamo u koju rupu stavljaš, - rekla je MIlena.

- Ovo nije kamgra, ti si luda, ovo je vitamin C - dodao je Janjuš.

Autor: N.B.