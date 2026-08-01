AKTUELNO

Zadruga

Morala sam da pokažem zube: Kačavenda priznala da Janjušu i Anđelu preko ovoga nikada neće preći (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iskreno o svemu!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio u svom studiju Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića

pročitajte još

Gledateljka udarila Anđelu na muškost: On promenio sve boje, pa joj postavio pitanje koje je Kačavendu ŠOKIRALO, pa priznala da ju je Jami podržala u

U emisiju se uključila Seka iz Barajeva.

- Janjuše sve pohvale, ali nmoj da ponižavaš ovu stariju gospođu, jer si bio sa njom. - rekla je Seka.

- Ja moram da kažem da nije bilo mene, on ne bi bio srećno zaljubljen i iskreno ja mislim da je ona pokidao ove sezone. - rekla je Milena.

- Ne znam da li vi imate emocije - rekla je gedaltejka.

- Mene je život demantovao više puta tako i sada sa Janjušem - govorila je MIlena.

Foto: TV Pink Printscreen

USledila je rasprava MIlene i Anđela i Janjuša:

- Vi ste mene vređali na sve moguće načine, e sada ja vas vređam i vaše porodice. Ja sam bila žena na poziv, a moja deca su slušala to što si pričao,a da pričate vi malo. Jaško zašto nisi bio u kontaktu sa svojim bratom, zašto si mi vređao sinove. - rekla je Milena.

- Ovo je sujeta jer nisam bio sa njom u vezi - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Usedilo je novo uključenje, Goca iz Krnjače.

- Ova dvojica neka se paze, zamalo da dobiju batine, ali nema veze. Milenu znam dugo, uvek je bila britka na jeziku. Vidim da si doterala liniju ove sezone, ali nemoj više.Kada ste se ti i Janjuš toliko posvađali i zaratili? - upitala je gledateljka.

- To je bila njegova odluka, i krenuo je rat. On je želeo da se svađa- dodala je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imam pitanje za Anđela, Jesi li tis tvarno bacio oko na Staniju? - upitao je gledateljka.

- U početku jesam, ali kasnije ne. iskreno ona jeste lepa i zgodna, i pametna devojka, samo se razikujemo u doređenim stvarima - rekao je Anđelo.

- To je dokaz da ti voliš starije devojke, dame - rekla je gledateljka.

- Janjuše kakva je Vanja, jesi srećan što si dobio nešto od Milene - uputala je gledateljka.

- Super je, sjajna je devojka, i lepo nam je - dodao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Milena ti si sjajna, pametna i svaka ti čast kako se boriš - rekla je gledateljka.

- Mi smo bili okej, ali eto sada posle svih vređanja, moram da pokažem zube. Ne dam na sebe nikome, pa ni njima. Meni je bitno da je moje dete došlo da me vidi i sačeka, i ja sam bula preskrećna - dodala je MIlena.

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Narod Pita

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ogrešila sam se o njega: Kačavenda progovorila o odnosu sa Zvezdanom Slavnićem, nazvala ga pravim muškarcem! (VIDEO)

Domaći

PRIZNALA DA JE ZALJUBLJENA?! Jelena Karleuša o ljubavnom životu, otkrila da li ima dečka

Domaći

Čujem se sa... Indira Radić progovorila o Raletu i njegovoj porodici pa priznala da li ima obezbeđenje

Domaći

'U jednoj vezi sam, a zaljubila se u drugog' Priznanje Rade Manojlović mnoge ostavilo bez teksta, otkrila da je koristila lekove za smirenje: Bilo mi

Domaći

Ne krije sreću: Ćana o koncertu, otkrila koje kolege su je podržale, pa priznala na koji način će se pojaviti na Tašmajdanu

Domaći

Napravio sam od nje superfinalistkinju: Rajačić za Pink.rs priznao da ga je narod osudio zbog afere sa Jelenom, pa otkrio da li je njegova porodica po