Morala sam da pokažem zube: Kačavenda priznala da Janjušu i Anđelu preko ovoga nikada neće preći (VIDEO)

Iskreno o svemu!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio u svom studiju Milenu Kačavendu, Marka Janjuševića Janjuša i Anđela Rankovića

U emisiju se uključila Seka iz Barajeva.

- Janjuše sve pohvale, ali nmoj da ponižavaš ovu stariju gospođu, jer si bio sa njom. - rekla je Seka.

- Ja moram da kažem da nije bilo mene, on ne bi bio srećno zaljubljen i iskreno ja mislim da je ona pokidao ove sezone. - rekla je Milena.

- Ne znam da li vi imate emocije - rekla je gedaltejka.

- Mene je život demantovao više puta tako i sada sa Janjušem - govorila je MIlena.

USledila je rasprava MIlene i Anđela i Janjuša:

- Vi ste mene vređali na sve moguće načine, e sada ja vas vređam i vaše porodice. Ja sam bila žena na poziv, a moja deca su slušala to što si pričao,a da pričate vi malo. Jaško zašto nisi bio u kontaktu sa svojim bratom, zašto si mi vređao sinove. - rekla je Milena.

- Ovo je sujeta jer nisam bio sa njom u vezi - rekao je Janjuš.

Usedilo je novo uključenje, Goca iz Krnjače.

- Ova dvojica neka se paze, zamalo da dobiju batine, ali nema veze. Milenu znam dugo, uvek je bila britka na jeziku. Vidim da si doterala liniju ove sezone, ali nemoj više.Kada ste se ti i Janjuš toliko posvađali i zaratili? - upitala je gledateljka.

- To je bila njegova odluka, i krenuo je rat. On je želeo da se svađa- dodala je Milena.

- Imam pitanje za Anđela, Jesi li tis tvarno bacio oko na Staniju? - upitao je gledateljka.

- U početku jesam, ali kasnije ne. iskreno ona jeste lepa i zgodna, i pametna devojka, samo se razikujemo u doređenim stvarima - rekao je Anđelo.

- To je dokaz da ti voliš starije devojke, dame - rekla je gledateljka.

- Janjuše kakva je Vanja, jesi srećan što si dobio nešto od Milene - uputala je gledateljka.

- Super je, sjajna je devojka, i lepo nam je - dodao je Janjuš.

- Milena ti si sjajna, pametna i svaka ti čast kako se boriš - rekla je gledateljka.

- Mi smo bili okej, ali eto sada posle svih vređanja, moram da pokažem zube. Ne dam na sebe nikome, pa ni njima. Meni je bitno da je moje dete došlo da me vidi i sačeka, i ja sam bula preskrećna - dodala je MIlena.

Autor: N.B.