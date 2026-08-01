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BORA SANTANA SLAVI: Rešio da se opusti sa bivšim cimerima iz Bele kuće, a čestitke mu samo pristižu! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bora Santana, bivši učesnik "Elite", našao se nedavno u neprijatnoj situaciji kada ga je bivša supruga Milica Kemez policiji prijavila zbog pretnji.

Dok njih dvoje rešavaju i pitanje imovine nakon razvoda Bora je imao povoda i za slavlje.

Naime, Bori Santani je danas rođendan, a prijatelji, rodbina i fanovi mu čestitaju sa svih strana. On je svoj rođendan noćas dočekao u društvu Filipa Đukića i Ilije Pečenice.

Foto: Instagram.com

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Oni su se okupili i uz smeh i dobro raspoloženje nazdravljali u Borinu čast. Bori su rođendan čestitali i voditelj Milan Milošević, bivša zadrugarka Jelena Pešić i mnogi drugi.

Autor: Pink.rs

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