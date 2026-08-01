Ponosno pokazuje trudnički stomak: Anita Stanojlović novom objavom oduševila pratioce! (FOTO)

Bivša učesnica rijalitija "Elita", Anita Stanojlović, nakon završetka učešća u popularnom TV formatu posvetila se privatnom životu i porodici. Slobodno vreme provodi sa sinom, a sa svojim pratiocima na društvenim mrežama redovno deli trenutke iz svakodnevice.

Ovoga puta Anita je na Instagram storiju objavila crno-belu fotografiju na kojoj je u prvom planu njen trudnički stomak, uz koji je dodala belo srce, čime je raznežila svoje pratioce.

Podsetimo, Anita je tokom boravka u "Eliti 10" saznala da je u drugom stanju. Ona i njen partner Luka Vujović uskoro će postati roditelji devojčice, a radosne vesti su saznali upravo u Eliti.

Nakon izlaska iz rijalitija, Anita je isticala da želi da se posveti porodici i pripremama za dolazak bebe, dok svaki slobodan trenutak koristi da provede sa svojim sinom. Sada je novom objavom još jednom pokazala koliko uživa u trudnoći i s nestrpljenjem iščekuje dolazak ćerkice, dok je Luka sa druge strane na odmoru sa sinom iz prvog braka.

Autor: N.B.