OGLASIO SE ASMINOV BRAT SUDO: Uživo u emisiji otkrio da li se odrekao Durdžića (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je ugostio Daču Virijevića, Jovanu Tomić Matoru i Asmina Durdžića.

- Asmine kako funkcionišete ti i Maja napolju? - upitao je Darko.

- Mnogi su nam predviđali kraj nakon Elite, borili smo se, bilo nam je teško, a mi napolju nismo imali nijednu svađu. Moram da kažem da smo bili nas dvoje na masaži, i ona mi nije dala da me žena masira po nogama. Razumem ja Maju ona je imala loša iskustva, ali sada je dobro sve, iskreno, razumem je, i ja sam ljubomoran, ali nama je top sada, volimo se - rekao je Asmin pa je dodao:

- Ja nisam gledao nikakve klipove, ali mi je jasno sve. Moram da kažem da je Taki imao prava da kaže sve i da komentariše i da bude ljut, ono što smo mi radili je strašno. . Meni je ovo sve bilo novo, niko ne shvata kako je nama unutra. Moram da kažem da ja sa Takijem nemam kontakt, a Maja i on se čuju svaki dan po pet šest puta, a nadamo se da ćemo se pomiriti svi.

- Ko može da sluša ove priče, ove laži. On je sve napadao, vređao, pa lažne priče, ne glumi žrtvu, priznaj da si bio najveće zlo, najniže si udarao.- rekao je Dača.

- Stigla nam je poruka od Suda, Asminovog brata. Pozdrav Darko,da se predstavim, ja sam Asminov brat.Do sada se nisam javno oglašavao jer nisam želio biti dio cijele ove priče. Prije svega, želio sam zaštititi svoju porodicu, svoju suprugu i svoju djecu i nisam htio da se i oni upliću u nešto s čim nemaju nikakve veze.Međutim, želim se osvrnuti na Matorinu izjavu da sam se odrekao svog brata i na to želim javno i jasno odgovoriti.To nije istina. Nikada se nisam odrekao svog brata, niti ću to ikada učiniti. Mi smo braća i uvijek ćemo čuvati jedan drugome leđa, bez obzira na sve. To je naš odnos i to ne može promijeniti ničija izjava niti bilo kakve priče.Smatrao sam da je važno da ovo kažem jednom, jasno i iskreno, kako više ne bi bilo prostora za neistine i pogrešna tumačenja. - pričitao je Darko.

- Ja sam rekla da Asmin ima sreće što su oni njeogva porodica. Stali su uz njega sve vreme. Tvoj brat je tebe odbranio i na tome mu svaka čast meni je samo krvio što Asmin nije otišao da vidi njegovu decu - rekla je Matora.

Autor: N.B.