INSTA REŠETKA! Matora otkrila ko su joj pravi prijatelji, pomenula Gastoza, evo šta kaže za Asmina i tužbe, pa priznala da li bi više volela Draganu kao plavušu (VIDEO)

Tokom jučerašnjeg dana, pratioci Instagram profila Pink.rs su postavljaji pitanja Jovani Tomić Matoroj.

U razgovoru sa našom ekipom odgovorila je na najzanimljivija pitanja pratilaca – od Asmina, Terze, Sofije i Milice, pa sve do emotivne priče o svom ocu i detalja o Dragani.

Jesi se čula sa Gaslozom?

- Ne, pratimo se se, ne čujem se, ali mislim da smo mi ispali od svih ljudi najviše iskreni.

Pitaj Daču, šta bi s Asminom?

- Ja znam šta je bilo, ne moram da ga pitam.

Matora, šta ti misliš, kakav je čovek Asmin?

- Rekla sam mu to i u lice. Ne mogu da shvatim da neko sam za sebe kaže da je loš čovek. To još nisam doživela.

Da li imaš pravog prijatelja?

- Imam. Imam dva prava prijatelja, drugarica iz osnovne škole i mog druga Cileta.

Da li je svesna da će Dragana "opeglati" muški i dobiti nogu u zadnjicu?

- Veruj mi da... Dragana mi je dala čak svoju karticu. Dok ne budu honorari, koristimo njenu.

Šta misliš o Terzi sada kada si izašla i videla neke stvari?

- Sa Terzom sam bila dobra. Ne prihvata kritiku za stolom, ali sa strane prihvata. Posle svega što sam videla, zameram mu mnoge stvari. Sa Milicom sam dobra, ali kao što kritikujem Asmina, kritikujem i Terzu. Ne sviđaju mi se neki njegovi postupci.

Koliko je tužbi stiglo od Asmina na tvoju adresu?

- Nijedna tužba nije stigla. On je privremeno prijavljen kao stranac. Sa tim čovekom nisam bila ni minut i nijedna tužba nije stigla. Samo ja tužim.

Koga bi pre izabrala – Comaru ili Sofiju?

- Sa Sofijom se ne družim. Svaku nominaciju sam rekla da se privatno ne bih družila sa njom. Poštujem je jer je bila korektna prema meni, ali bih se pre družila sa Comarom.

Kako je tvoj otac? Vidimo da čovek je raspoložen.

- Raspoložen je zato što smo danas mogli da uđemo u maminu sobu. Dragana nam je pomogla. Otac više priča sa njom nego sa mnom i sve je u najboljem redu.

Dragana kao plavuša ili crnka?

- Kao crnka. Iako ona kaže da joj se više sviđa plava kosa. Sećam se kada je delila budžet i dala mi mali budžet, a ja sam joj rekla: „Šta imaš da mi daš? Moja devojka je lepša od tebe.“ Tada sam bila sa Sanjom.

Autor: N.B.