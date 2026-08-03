Ona i sestra su bile zabava fudbalerima: Nena Opozicija ponovo raskrinkava! Izbacila nove prljavštine o Sofiji, pa brutalno zaratile sa njom! (VIDEO)

Nena se uključila u program uživo i otkrila nove detalje iz Sofijine prošlosti!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Teodoru Delić, Sofiju Janićijević i Lepog Miću. Usledilo je novo uključenje, javila se Nena Opozicija.

- Količinu Sofijinog bezobrazluka nikad nisam videla. Pitala bih je pošto kaže da Dane nije deo rijalitija, sve što se dešava je deo rijalitija, ti si ga uvukla, pričala i moli Boga da ne izbaci te poruke. On nije imao veze sa rijalitijem i nije upućen u to. Ja kad sam čitala nije mi čudno šta je čovek sve radio. Ti si sebe predstavljala kao marionetu koja mora sve da radi. Sram te bilo, ti vređaš voditeljku - govorila je Nena.

- Baš čudno da je izbacio sve poruke, a te tri ne. Evo ja te molim da izbaciš poruke. Nema imena koje ne sme da se spomene - dodala je Sofija.

- Ona je pisala Danetu jer je znala šta će da uradi kad uđe unutra jer joj opstanka nema ako ne uđe u vezu. Tipovala je Milana, ali on nije bio kapacitet i vratila se Terzi jer je mislila da će to da ima odjek. Za sve sezone se nije dogodilo da neko ovako trguje sobom i svojim telom da bi došao do novca. Kažeš kako su poruke sa mamom lažne, pa da li ti je rekla da je htela da ide u Butel? Bilo smo upućeni i misli smo da hoće da ode Danetu da uzme telefon. Da li znaš da od decembra meseca otkako si uradila šta si uradila i ponizila Daneta sve znam? - nastavila je Nena.

- Da li znaš da je kačenje adrese krivčno delo? - pitala je Sofija.

- Adrese nema, nego je kuća - rekla je Nena.

- Bolesnice, ti ne prestaješ da izmišljaš laži o meni, mojoj mami, pa čak i sestri. Ti si umno poremećena osoba - dodala je Sofija.

- Ona mene ne može da uvredi - rekla je Nena.

- Tebe je Bog uvredio ono drugi put, a ti znaš šta nemaš - govorila je Sofija.

- Moj život je normalan, ne živim bahato posebno ne na tuđ račun. Sofija, ti možeš da kažeš šta god hoćeš, a mene da ućutkaš nećeš. Da li poznaješ Vladimira Jovanovića iz Niša? - pričala Nena.

- Ti usenjuješ takmičare za novac. Ti si to videla u Asminu. Ne misliš da je on u pravu nego ti mrziš Aneli - rekla je Sofija.

- Ja nikog ne mrzim nego ne podnosim folirante kao što si ti. Ti meni dođeš kao pokusni kunić jer ne mogu da verujem da tako neko postoji. Da li poznaješ Vladimira Jovanovića iz Niša? Sad ću da pošaljem Ani poruke da se podseti za hotel i sestru Joku - rekla je Nena.

- Pošalji, pa da analiziramo - dodala je Sofija.

- Ona i sestra su bile zabava fudbalerima - otkrila je Nena.

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Autor: A. Nikolić