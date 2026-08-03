Karambol do samog kraja: Zaratile Sofija i Teodora, haos u Narod pita ne prestaje tokom cele noći! (VIDEO)

Delićeva razvezala jezik i otkrila koji problem ima sa Sofijom!

U toku je emisija "Narod pita". Voditeljka Ana Radulović večeras je ugostila Teodoru Delić, Sofiju Janićijević i Lepog Miću. Usledilo je novo uključenje, a gledateljka je otkrila da zna pikantne detalje o Sofijinoj porodici.

- Draga moja, videćemo kakav ćeš paket sutra da dobiješ. Sve najlošije vesti o tvom ocu imam, a tvoja majka i ti ste iste. Imam sve u telefonu. Ti si večeras napala voditelju, a postoje sve prepiske. Imaju sve prepiske, a ti se praviš budala. Da li si ti krštena? - govorila je gledateljka.

- Ljudi ne veruju, svi te pitaju da li si normalna - dodala je Teodora.

Sofija je dala sud o Teodori i otkrila zašto o njoj ima ružno mišljenje.

- Ja sam pričala o Teodori tokom sezone. Ona se poljubila sa Terzom na blic iza Bebičinih leđa. Kad je nama bio pušten klip pitala sam da li sam mu bila samo izlaz jer se ustvari zaljubio u Teodoru. Ona je ove sezone mene pljuvala dok nisam ušla, ali je podržala kad smo ponovo ušli u vezu. Terza i ja kad god smo se svađali on je radio meni nešto sa njom i kad se uvek pomirimo govorio mi je da kod nje može i da njoj kad kaže da je k*rvatina da se ona smeje - govorila je Sofija.

- Ona je rekla da je on non stop išao kod mene da joj tera inat. Terza je neko kome je Sofija ljubomorisala na mene, a klip je izašao da se to dokaže. Terza je nama pričao da ona ljubomoriše na Aneli i mene. Što se tiče Terze meni je to ispričana priča. Ja sam pričala da sam Terzi tiha patnja, ne mislim baš tako, ali je on to priznao - dodala je Teodora.

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Autor: A. Nikolić