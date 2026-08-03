Bivša zadrugarka pokazala zmijsko telo u bikiniju u vili od 200.000 evra: Nizala je skandale, a sada uživa kao nikad pre (FOTO)

Maja Hadrović ponovo je privukla pažnju na društvenim mrežama fotografijama koje je podelila iz porodičnog doma na Kosmaju, gde je letnje dane iskoristila za opuštanje kraj bazena.

Bivša rijaliti učesnica pozirala je u svetloplavom bikiniju, a niz fotografija nastao je u dvorištu njihove kuće, koju je sa suprugom Alenom Hadrovićem pretvorila u pravu malu oazu za uživanje.

Njena objava brzo je izazvala veliki broj reakcija, dok su se u komentarima nizali komplimenti na račun njenog izgleda i vitke figure.

Maja i Alen danas uživaju u porodičnom životu sa decom u domu koji su izgradili na Kosmaju. Zajedno imaju sina Vuka i ćerku Angelinu, a porodicu upotpunjuje i Majin stariji sin Andrija iz prvog braka, kojeg Alen prihvata i odgaja kao svoje dete.

Sudeći po fotografijama koje je podelila sa pratiocima, sunčan dan kraj bazena bio je idealna prilika za odmor, a mnogi su primetili da bračni par na Kosmaju uživa u miru, daleko od gradske gužve.

Zabranili mu ulazak u Crnu Goru

Podsetimo, Alen je pre nekoliko meseci prošao kroz pravu dramu kada mu na granici nisu dozvolili da uđe u Crnu Goru.

- Ne znam šta da vam kažem, osim da sam vraćen sa granice. Moji partneri iz restorana u kojem sam suvlasnik i ja smo zaustavljeni na granici od strane policajaca Crne Gore, to jest od strane graničara. Bili su jako ljubazni, to moram da istaknem, međutim, dobili su naređenje sa vrha da sam ja nepoželjna osoba za Crnu Goru. Ne znam o čemu se radi, ali mislim da su možda problem moje objave na Instagramu protiv nekih delovanja Vlade Crne Gore. Oni kažu da mi je to u julu stavljeno, sad ne znam o čemu je reč. Razočaran sam da ne mogu da vidim grobove babe i dede u Beranama, jer meni neki centri moći određuju da li sam zabranjen ili ne, u zemlji odakle sam - rekao je Alen i dodao:

- Duboko sam razočaran, jer jedino u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni može da se dogodi da neko projektuje zabranu, jer ja nemam ni jedno krivično delo i nisam osuđivan. To samo može tamo da se desi, jer su procenili oni koji su ne znam, izgleda jači od bilo koje službe i procenjuju ko će da uđe u zemlju, a ko ne. Srbin sam koji je poreklom iz Crne Gore, gde su mi grobovi babe i dede i moram da budem tužan i poražen, jer se to dogodilo.

Autor: D. T.