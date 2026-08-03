TRK NA PINK! Počinje novo izdanje emisije Narod pita

Večeras od 23 časa na programu TV Pink ne propustite novo izdanje emisije "Elita - Narod pita", a publiku očekuje jedno od najiščekivanijih suočavanja nakon završetka "Elite 9".

Po prvi put oči u oči nakon superfinala naći će se pobednica devete sezone Stanija Dobrojević i petoplasirani Asmin Durdžić, nekadašnji verenici čiji je turbulentan odnos mesecima bio jedna od glavnih tema kako u rijalitiju, tako i van njega.

Gledaoci su tokom prethodnog perioda imali priliku da slušaju njihove međusobne optužbe, iznošenje detalja iz privatnog života, žestoke svađe i brojne uvrede, a večeras će njih dvoje konačno imati priliku da sve izgovore jedno drugom u lice.

Ne propustite "Elita - Narod pita" večeras od 23 časa, uživo na TV Pink. Kao i uvek, gledaoci će imati priliku da se uključe u program i postave pitanja gostima pozivanjem broja telefona 0677/300-300, dok će se na društvenoj mreži X komentari pratiti uz hešteg #NarodPita.﻿﻿﻿﻿

Večerašnju emisiju uživo iz studija 1 TV Pink vodiće Ana Radulović.

Prijavite se za novu sezonu

Deveta sezona najgledanijeg rijalitija na našim prostorima "Elite" završena je, a pripreme za narednu, jubilarnu desetu sezonu, koja će biti još jača i spektakularnija od prethodne, uveliko su u punom jeku!

Direktorka zabavnog programa TV Pink Milica Mitrović i objavila važne vesti i obavestila sve kako se mogu prijaviti za kasting za desetu sezonu!

Počinju prijave za ELITU 10, a da biste došli na kasting potrebno je da na mail elita@rtvpink.com pošaljete kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak.

Postanite deo najgledanijeg rijalitija na našim prostorima, deseta, jubilarna sezona vas čeka!

Autor: D. T.