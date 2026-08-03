Privatni snimci Vanje Prodanović završili na mrežama: Nije za maloletne (VIDEO)

Bivša učesnica "Elite 9" Vanja Prodanović ponovo je uspela da privuče ogromnu pažnju na društvenim mrežama, ovog puta provokativnim objavama koje su za kratko vreme izazvale lavinu reakcija.

Vanja je na svom Instagram profilu podelila dva snimka iz hotelske sobe, a kadrovi su mnoge ostavili bez teksta. Rijaliti zvezda pozirala je ispred ogledala u minijaturnom roze bikiniju, koji je jedva prekrivao njeno telo, dok je u prvi plan istakla svoju izvajanu figuru.

Na jednom snimku okrenula je leđa kameri i pokazala izvajanu liniju, dok je na drugom pozirala iz profila, pa su njeni pratioci imali priliku da vide gotovo svaki detalj njenog izgleda. Komentari su se ubrzo nizali, a mnogi su poručili da nikada nije izgledala bolje.

Podsetimo, Vanja Prodanović učestvovala je u "Eliti 9", gde je pažnju javnosti privukla najpre intimnim odnosom sa Filipom Đukićem, a potom i emotivnom vezom sa Ivanom Marinkovićem. Njihova romansa nije dugo potrajala, a raskid je usledio pred kamerama, nakon čega su jedno drugom uputili brojne zamerke. U jednom trenutku Ivan je čak priznao da mu se Vanja dopala, ali je kasnije odlučio da stavi tačku na njihov odnos, navodeći da smatra da je "previše fina" za njega.

Vanja je rijaliti napustila svega nekoliko nedelja pred veliko superfinale, kada je odlukom gledalaca ispala iz "Elite 9". Po izlasku je otvoreno govorila o atmosferi u Beloj kući, ističući da su među učesnicima tada vladali velika napetost i podeljenost.

Sudeći po njenim najnovijim objavama, Vanja je burne rijaliti dane ostavila iza sebe i potpuno se posvetila uživanju, ali je još jednom pokazala da zna kako da jednim potezom izazove pravu buru na društvenim mrežama.

Autor: D.T.