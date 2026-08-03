O POKOJNICIMA SVE NAJBOLJE! Sofija brutalno ponizila verenika Daneta, a u crkvu ne planira da ide: Ispovedam se samo porodici, nikom više! (VIDEO)

Superfinalistkinja "Elite 9" Sofija Janjićijević nakon izlaska iz rijalitija sumirala je utiske o svom učešću, progovorila o odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom, planovima za budućnost, ali i najavljenoj tužbi protiv Daneta Angelovskog iz Severne Makedonije, koji je od nje stariji čak 41 godinu.

Sofija je najpre otkrila da su ona i Terza ostali u korektnim odnosima, baš kako su i obećali po izlasku iz Bele kuće.

- Nema noviteta, Terza i ja smo ostali u dobrim odnosima kao što smo obećali, kao što smo rekli. Najnormalniju komunikaciju imamo, to je sve od nas dvoje - rekla je ona.

Iako je slobodna, priznaje da joj pažnje muškaraca ne manjka, ali da za sada ne želi da govori o tome da li joj se neko posebno dopao.

- Slobodna sam i dalje. Uživam, imam dosta prijatelja sa kojima se nisam videla. Videla sam većinu svojih prijatelja, među njima jeste i taj momak sa snimka... Pokušavam da svoje slobodno vreme iskoristim najkvalitetnije.

Na pitanje da li ima udvarače, kratko je odgovorila:

- Udvarača ima, a da li imam simpatiju zadržaću za sebe.

Otkrila je i kakvog muškarca priželjkuje pored sebe.

- Treba da je zaštitnički nastrojen, da bude normalan, lojalan i veran... I ne stariji sedam godina od mene.

Nakon izlaska iz rijalitija, kako kaže, najviše vremena posvećuje sebi i porodici.

- Sređujem sebe, lice, telo, kosu. Družim se, izlazim. Trudim se da provedem vreme i sa svojom porodicom, kucama, često sam sa njima.

Istakla je da je svakodnevno sa roditeljima i da joj njihova podrška mnogo znači.

- Videla sam se, naravno, i sa ocem i sa majkom. Sa njima jesam svaki dan. Šta kažu? Ništa. Sad me gledaju.

Dodala je da je upravo povratak porodici doneo mir posle burnih deset meseci u rijalitiju.

- Ispunjena sam čim sam okružena svojom porodicom, ljudima koje poznajem, koji mene dobro poznaju. Srećna sam, zadovoljna. Naravno, svaki put kada uradim nešto za sebe ili svoju lepotu, kupim nešto, ja sam sve srećnija i ispunjenija.

Razočarana u samu sebe

Govoreći o svom učešću u "Eliti", Sofija priznaje da na sve danas gleda kao na veliko životno iskustvo iz kojeg je mnogo naučila.

- Svoje učešće gledam kao na jednu veliku lekciju koja se više neće ponoviti nikad. Treba sve devojke da nauče da ne treba da se veruje i da olako shvatamo neke stvari koje nisu tako lagane, kao što sam ja mislila. Nije sve besmisleno, nije sve igra.

Otkrila je i zbog čega je danas najviše razočarana u sebe.

- Razočarala sam se sama u sebe jer sam izgovarala onakve reči Terzi i njegovoj porodici. To mi je najveće razočaranje, jer nikad u životu nisam dopustila sebi da se na takav način sa bilo kim raspravljam, čak ni u ovoj sezoni se sa drugim učesnicima nisam raspravljala kao sa osobom koju volim.

Daneta smatra pokojnikom

Osvrnula se i na najavljene tužbe zbog izjava koje su o njoj iznošene nakon završetka rijalitija, pa je otkrila da će pravdu potražiti kada je reč o Danetu Angelovskom, dok Milicu Veličković neće tužiti.

- Za Daneta sam najavila tužbe, za Milicu Veličković ne.

Objasnila je i zbog čega je donela takvu odluku.

- Nisam videla ništa, nisam rekla da ću nju tužiti. Rekla sam da ću tužiti sve one za koje vidim da su loše pričali o meni, nisam mislila na nju. Čak sam i rekla da je negde opravdano imala onakav stav, ima ga verovatno i dalje.

Na kraju je kratko prokomentarisala i mogućnost da stupi u kontakt sa Danetom Angelovskim, sa kojim se povezivala tokom i nakon rijalitija.

- Ma, evo trčim da se čujem sa Danetom, nemam druga posla... O pokojnicima sve najbolje! Da se ispovedim?! Mogu samo svojoj porodici da se ispovedim, nikome više - poručila je Sofija.

Autor: D. T.