Sa Asminom sam završio za sva vremena! Lepi Mića žestoko ispljuvao sve iz Elite, posebno se obrušio na Staniju (VIDEO)

Sinoćnje izdanje emisije "Elita - Narod pita" donelo je novo Lepog Miće, koji je i ovoga puta u studio TV Pink stigao bez namere da bilo koga štedi. Uoči početka emisije, Mića je dao intervju u svom prepoznatljivom stilu i bez zadrške komentarisao najaktuelnije teme nakon završetka "Elite 9". Dotakao se pobednice Stanije Dobrojević, Asmina Durdžića, Sofije Janjićijević i Daneta Angelovskog, ali i honorara učesnika, a njegove izjave, očekivano, izazvale su veliku pažnju.

Na pitanje ko je, po njegovom mišljenju, najveći folirant devete sezone, nije birao reči.

- Ma, ko ih j*be sve... Nek mi popuše k*rac - poručio je Mića.

Osvrnuo se i na priče koje poslednjih dana pune naslovne strane, a tiču se Sofije Janjićijević i Daneta Angelovskog.

- Nek se ljube, nek se j*bu, šta me boli k*rac. Moj život je bajka - kratko je prokomentarisao.

Nakon izlaska iz rijalitija, kako kaže, ne opterećuje se dešavanjima iz Bele kuće.

- Ne razmišljam ni o čemu, lagano, čitam knjige...

Mića je zatim govorio i o zaradi u rijalitiju, ističući da nikada nije ulazio zbog slave, već zbog posla i sigurnog honorara.

- Nisam ja milioner, ja sam tamo za dobru platu. Kad spojiš deset plata, a da ne potrošiš ništa za godinu dana, to je zarada, a ovi milioneri, velike zvezde što se tamo jbu, imaju samo priče gde je ko svr*io... Njihova priča za velike honorare je kako se j*bu. To je njihova priča i veze koje ne vrede ništa, koje su kataklizma - rekao je on.

"S Asminom sam završio"

Na pomen Asmina Durdžića jasno je stavio do znanja da na tu temu više nema šta da kaže.

- O Asminu neću da pričam ništa, tamo sam rekao šta mislim o tom čoveku. On je bio njihov idol, oko njega su se tamo mazili, sa njim se grlili, pojedine je hvatao za d*pe, sa nekima ušao u vezu... Branili su ga, nisu mene, nego njega. Ja sam sa njim završio priču, on me u životu ne interesuje.

Za kraj, prokomentarisao je i pobedu Stanije Dobrojević u "Eliti 9".

- Stanijina pobeda je najsmešnija na svetu, u istoriji svih rijalitija! Mislim da je malo bila interesantnija pobeda Nadice Kamel. Ona je mnogo interesantnija faca od Stanije. Nadicina pobeda, koja nije izazvala neku pažnju, je za Staniju... Događaj godine! - zaključio je Lepi Mića.

Autor: D. T.