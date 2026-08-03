Luka u zagrljaju sina Noe! Vujović blista od sreće, a evo kako je prošao njegov susret sa trudnom Anitom (FOTO)

Bivši učesnik "Elite" uživa u vremenu provedenim sa svojim najbližima.

Luka Vujović je, odmah nakon nekoliko dana po izlasku iz "Elite 9", otišao da se vidi sa svojim sinom Noom, koji mu je mnogo nedostajao tokom boravka u rijalitiju i kog je često pominjao.

Bivši učesnik je sada objavio sliku sa svojim sinom na Instagramu, što je oduševilo njegove pratioce, koji su se divili kako je dečak porastao i izrastao u pravog momka.

Nakon ovoga, Luka je objavio snimak emotivnog susreta sa svojom trudnom devojkom Anitom Stanojlović. Oni su se dugo grlili i ljubili, jasno pokazujući koliko su se uželeli jedno drugoga.

Podsetimo, Luka i Anita su svoju vezu započeli pred kamerama devete sezone, a nakon samo nekoliko nedelja zabavljanja saznali su da je ona u drugom stanju. Nakon nekog vremena, ponosni budući roditelji saznali su i da će dobiti ćerku, što je i Luku i Anitu neizmerno obradovalo, s ozbirom na to da oboje iz prethodnih odnosa imaju sinove.

Autor: R.L.