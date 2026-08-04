Saveti zlatna vredni: Stanija dobila pohvale gledateljke, pa priznala da sa Majom i Takijem želi na poligraf! (VIDEO)

Uzbudljivo do samog kraja noći!

Voditeljka Ana Radulović u večerašnjoj emisiji "Narod pita" ugostila je pobednicu "Elite 9" Staniju Dobrojević, a sa njom je trebalo da gostuje i Asmin Durdžić, ali se ipak nije pojavio u studiju televizije Pink.

- Stanija, spustila si se bila na njihov nivo i krenula si da vređaš, a to na tebe ne liči. Mi koji te pratimo znamo ko si i koliko vrediš. Nemoj da odustaješ od poligrafa i dokaži da to nije tačno. Plati i dokaži da to nije tačno, a pare ćeš da zaradiš. On ako ne bude hteo to znači da je lagao - govorila je gledateljka.

- Što se mene tiče neka u sledeću emisiju donesu poligraf i stave Takije i Maju - dodala je Stanija.

- Ti si rekla da njih dvoje treba da se dogovore jer imaju dete koje je nevino biće, a ona je skočila jer je glupa i ne zna šta znači biće. Ona je to više puta ponavljala, ali narod nije glup nego tačno vidi ko šta radi. Ti si pobedila svojim moralom i baš te nriga - govorila je gledateljka.

- Tako je - dodala je Stanija.

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Autor: A. Nikolić