MAJO, KRALJICE! Oglasila se Aneli nakon drame Asmina i Marinkovićeve: Ima poruku za Mevlidu, ali i Takija

Jučerašnja drama Maje Marinković i Asmina Durdžića rezultirala je razbijenom šoferšajbnom na njegovom automobilu, slomljenim telefonom, njegovim izostankom iz emisije "Elita - Narod pita", gde je trebalo da se suoči sa bivšom verenicom Stanijom Dobrojević, ali i novom rundom javnog rata Marinkovićeve i roditelja njenog dečka, Mevlide i Mustafe Durdžića. Domaća javnost ne prestaje da bruji o skandalu, a sada se ovim povodom za Pink.rs oglasila Asminova bivša nevenčana supruga Aneli Ahmić.

Aneli je prethodnih dana ratovala sa Asminom oko ćerkice Nore, tačnije zbog toga što, dok najavljuje sudske postupke protiv bivše, još uvek nije došao u Dubrovnik da vidi ćerku, a sad je ironično, na temu njegove drame sa Majom, poručila:

- Sada, kada vidim šta se dešava, žao mi je što sam ga kritikovala jer se posle pune tri godine nije udostojio da dođe da vidi ćerkicu koja mu, kako kaže, toliko mnogo nedostaje. Vidim da nema vremena, ipak ima preča posla i probleme koji su mu prioritet. Pozdrav za Maju kraljicu - u svom stilu poručila je Aneli za Pink.rs.

Tu se nije zaustavila, već se dotakla svoje bivše svekrve Mevlide, a pomenula je i Majinog oca Takija Marinkovića.

- Što se tiče gospođe Mevlide, samo mi nije jasno zbog čega uporno brani sina i opravdava njegove postupke, a u njemu ne vidi nijednu grešku. Mislim da je u ovoj priči najrealnije da najzabrinutiji bude Majin otac Taki, jer ja odlično znam kako se Asmin ponaša u ovakvim situacijama, kakva mu je narav i šta je u stanju da uradi, što Maji, naravno, ne želim - zaključila je Ahmićeva.

"Sam sam razbio šoferku i telefon"

Podsetimo, Asmin se danas oglasio za Pink.rs i ispričao detalje drame sa Majom. Sve je počelo zbog njene ljubomore, a demantovao je da mu je ona razlupala automobil i telefon.

- Reći ću vam celu istinu. Juče sam se probudio, sve je normalno bilo sa mnom i Majom. Vozio sam je u grad da šije haljine, a ja nisam mogao da uđem u aplikaciju austrijske banke. Trebalo je neke pare iz Austrije da prebacim na svoj račun. Hteo sam da uđem u aplikaciju austrijske banke, ali nisam mogao, jer nisam koristio aplikaciju godinu dana. Pisao sam bankarki svojoj dok Maja nije bila tu. "Ćao, ne mogu da uđem u aplikaciju, je l' možeš da vidiš da mi rešiš to". Ona mi je to rešila, pitala me je da li sam u Srbiji ili Austriji, pitala:"Gde si?", rekao sam da sam dole. Rešila mi je to - počeo je priču Asmin, koji priznaje da je haos nastao kada ga je Maja uhvatila u laži.

- Dolazi Maja, kaže:"Je l' ti pisao neko?", ja reko':"Ne, pisao sam samo sa ovom ženom iz banke". Kaže Maja:"Je l' to ona sa kojom si bio?", ono što je Aneli pričala... Ja tu slažem, da nije to ta. Tuc-muc, kako nije... I, nakon dva sata, priznam da jeste to ta, sa kojom sam imao seksualne odnose. I tu kreće haos - objašnjava on.

- Kreće haos, tražila mi Maja njen broj i ja pljus, šakom o šoferku. Poludeo sam već, pravdam se zbog devojke sa kojom sam bio osam godina, zato nisam prijavio. Svađali smo se, ali se nismo tukli. Znate ono njeno:"Reci mi, reci mi". Ja sam razbio šoferku, zato mi je krvava ruka, od stakla. Da je to Maja uradila, njoj bi bila krvava ruka. Onda sam otišao, popio dva bromazepama da se smirim i zaspao. Budim se, vidim od Maje 150 poziva, od svih... Dođem u njen stan, ona se prepala, plače. U tom trenutku vidim, Mevlida se uključuje u "Narod pita". Ja nazovem Mustafu sa Majinog telefona, na kameru, mislio sam da su se prepali jer se ne javljam. Pričam sa njim, sve je okej, a onda Maja izljubomoriše jer se oni uključuju i govore za Staniju sve najbolje. Maja status, Mevlida se opet uključuje, i onda ja poludim, uzmem šrafciger i sam razbijem svoj telefon! - u dahu priča Asmin.

- Rekao sam Maji:"Hajmo sada na Pink da j*bem Staniji mater", sednem u auto, krenem za Pink. Maja krenula da plače, uplašila se, ja se smirim, odem da jedem, vratim se kući i zaspim. Želim da se izvinim produkciji što nisam došao u emisiju, ali nisam bio psihički dobro, nisam bio u redu - priznao je Asmin.

"Mogu da zaglavim u zatvoru"

- Čuo sam se sa svojima, nazvao sa Majinog telefona. Zamolio sam zadnji put da to više ne rade, da se ne oglašavaju, da nisam psihički dobro, jer mogu samo da zaglavim u zatvoru ili ispod zemlje. Izvinjavam se produkciji što nisam došao sinoć, kad god budu želeli, sa kim god da gostujem, dolazim. Juče stvarno nisam bio dobro psihički - zaključio je Durdžić.

Autor: D. T.