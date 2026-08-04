Stanija priznala zbog čega i dalje čuva verenički prsten od Asmina: O tome ja odlučujem (VIDEO)

Pobednica "Elite 9" Stanija Dobrojević nakon trijumfa i dalje je glavna tema javnosti. U razgovoru sa sedmom silom osvrnula se na komentare cimera, odnos sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, ali i otkrila planove za predstojeći period.

Na samom početku prokomentarisala je Asminovu izjavu da je verenički prsten koji joj je poklonio trebalo da baci.

- O tome ja odlučujem. Smešna je ta izjava. Prsten sam sačuvala jer nikad nisam bacala, niti prodavala prstenje. Odlučiću šta ću da uradim sa njim, ali ovih dana ne mogu time da se bavim - rekla je Stanija.

"Heroina hejtera sam već 15 godina"

Tokom boravka u Beloj kući pojedini učesnici često su tvrdili da je upravo Stanija najveći folirant među njima. Na takve prozivke pobednica ima jasan odgovor.

- To su budalaštine. Tako me komentarišu neki polulikovi iz rijalitija već 15 godina, a ja sam uvek ista. Zato sam se uvek visoko kotirala. Dupla kruna, dupla pobeda, uvek sam bila u top tri. Rezultati govore o meni, narod je tako odlučio, a uvek ima i hejtera. Uvek sam bila heroina hejtera, ja ne bežim od toga. Dok je njih tu, dobro je. Ako nekad nestanu, zapitaću se da li je to kraj moje karijere - poručila je kroz osmeh.

Čestitke stizale sa svih strana

Stanija ističe da joj pobeda posebno znači jer je dobila podršku brojnih bivših pobednika rijalitija.

- Dobila sam podršku od apsolutno svih bivših pobednika Elite, čestitali su mi. Kija mi je čestitala među prvima, javno. Ovo je najčistija moja pobeda ikad - istakla je pobednica.

Odlazi iz Srbije

Posle višemesečnog boravka u rijalitiju, Stanija će najpre vreme posvetiti porodici, a zatim planira i kraći beg od očiju javnosti.

- Idem na porodično putovanje u Hrvatsku, gde sam rođena, pa onda idem na tajnu lokaciju - otkrila je za Pink.rs.

Autor: D. T.