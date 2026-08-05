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'KAO DA MI JE SIN' Anđelo cveta zbog komentara gledaljke, ona ocrnula Staniju : Da nije bilo Maje... (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo nisu očekivali!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je večeras ugostio Tanju Stijelju Boginju, Filipa Đukića i Anđela Rankovića. 

- Boginja zbog čega ti i dalje smatraš da je Filip folirant? - upitao je Darko.

- Neko ko se zaljubio tri meseca pred finale zaljubi u Aneli - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Usledilo je novo uključenje te je gledatelj pozdarvio Boginju:

- Ti si meni sjajna, svaka ti čast na svemu. Moram da kažem da je blam što nisi ušla u superfinale, moram da ti kažem da ti ne treba ovaj kindergarden (Anđelo) pored tebe, on je folirant. - rekao je gledalac.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno uključenje je bila gledateljka Vera iz Beograda:

- Anđelo je predivan, kao da je moje dete, normalan, kultura, divan, takođe i Filip isto, i podržavam što ne može da čuva tuđu decu. Moram da kažem da je Kačavenda, dno dna, sa druge strane Aneli i Filip su mi top, oni su destka., ali Dača i Kačavenda su najgori, o Staniji da ne pričam, kako je ona moglda da pobedi, da nije bilo MAje i Asmina, ne bi bilo ni nje - rekla je Gledaltejka.

Autor: N.B.

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