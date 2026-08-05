AKTUELNO

Zadruga

Pokušava da se opravada ali mu ne ide: Boginja opelala po Bori, jednom rečenicom matirala (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Očekivano!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je večeras ugostio Tanju Stijelju Boginju, Filipa Đukića i Anđela Rankovića. 

-Boginja šta zameraš Bori Santani ? - upitao je Dakro.

- VIdela sam da je Bora dao intervju, gde je pokuša da se opravda ali mu ne ide - rekla je Boginja.

Foto: TV Pink Printscreen

Usledilo je novo uključnje, Snežana iz Beograda.,

- Boginja je bila moj favorit, ona je najdivnjija i najkulturnija takmičarka. Šta se dešava ima li ljubavki do nje, devojka koju bi svaka majka poželela za snaju. Sa druge strane Anđelo, predivan momak, kulturan, sjajan momak - rekla gledatejka.

- Boginja i ja ćemo da se družimo i dalje - rekoa je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Filipe care jedan, sjajan si,samo napred - rekla je gledateljka.

- Filipe šta je sa tobom i Aneli - upitao je Darko.-

-- Čujemo se i to je važno - rekla je Fiip.

Foto: TV Pink Printscreen

-

Autor: N.B.

#Anđelo Ranković

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Filip Đukić

#Narod Pita

#Pink

#Pink TV

#boginja

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovo mu je zamerila: Munjez pokušao da se dodvori Milici, ona ga matirala JEDNOM REČENICOM (VIDEO)

Zadruga

BORA NAPADA SAMO.... Boginja opelala po Santani zbog Anastasije, ubeđen da ne može da je preboli (VIDEO)

Zadruga

Šok preokret: Janjuš priznao koja takmičarka Elite mu jedino ide uz Filipa Đukića! (VIDEO)

Zadruga

PREŠLA MU PREKO SVEGA?! Milica otkrila da ne može bez Terze, evo da li se nada pomirenju! (VIDEO)

Domaći

ŠOK POTEZ! Pavle Jovanović pokušava da se uvuče Eni Čolić, dotrčao da se upozna, a ona iskoristila priliku da se opere od druženja sa Anđelom! (VIDEO)

Domaći

'ŽELIM DA JOJ PROMENIM PREZIME!' Aneli nikad iskrenije progovorila o pomirenju sa Janjušem, pa se javno obratila Asminu i otkrila da će mu tražiti da