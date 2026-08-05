Pokušava da se opravada ali mu ne ide: Boginja opelala po Bori, jednom rečenicom matirala (VIDEO)

Očekivano!

U toku je emisija "Narod pita", a voditelj Darko Tanasijević je večeras ugostio Tanju Stijelju Boginju, Filipa Đukića i Anđela Rankovića.

-Boginja šta zameraš Bori Santani ? - upitao je Dakro.

- VIdela sam da je Bora dao intervju, gde je pokuša da se opravda ali mu ne ide - rekla je Boginja.

Usledilo je novo uključnje, Snežana iz Beograda.,

- Boginja je bila moj favorit, ona je najdivnjija i najkulturnija takmičarka. Šta se dešava ima li ljubavki do nje, devojka koju bi svaka majka poželela za snaju. Sa druge strane Anđelo, predivan momak, kulturan, sjajan momak - rekla gledatejka.

- Boginja i ja ćemo da se družimo i dalje - rekoa je Anđelo.

- Filipe care jedan, sjajan si,samo napred - rekla je gledateljka.

- Filipe šta je sa tobom i Aneli - upitao je Darko.-

-- Čujemo se i to je važno - rekla je Fiip.

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Autor: N.B.