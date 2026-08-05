Stao uz nju: Anđelo iskreno o Boginji, otkrio da je više puta skrenuo Bori pažnju zbog vređanja (VIDEO)

Malo ko je ovo znao!

Usledilo je novo uključenje u emisiju "Narod pita", te se voditelj Darko Tanasijević pozdravio gledateljka:

- Ja sam čekala da se uključim večeras, ovo su divni gosti i divni ljudi. Moram da nahvalim Boginju zbog cele priče, ona je hrabra devojka, vesela, i najlepša devojka Elite 9, posebno kada brani svoje prijatelje. Ona nije jaukala na svojom sudbinom, pokazala je sve najbolje i drži do sebe - rekla je geldateljka i Boginji pa je dodala:

- Ljubdi se baziraju na glupe stvari, a ne na pravilne stvari. Moram da kažem da su sve posvke, Bora Santane, upućene Tanji, to što je on njjoj rekoa je sramota. - rekla je gledateljka.

- Boginja nije htela da priča o tome i da potenicar tu temu, smaram da je dovoljno da samo mi ti koji su uvideli na to. Mi cenimo nju kao osobu, i ja smateram da je ono hrabra osoba. Što se tiče Bore i njjovih reči, Filip i ja smo pokušavali više puta da objasimo Bori da greši - rekao je Anđelo.

- Ja sam neke stvari držala u sebi, ali eto guram dalje - rekla je Boginja.

Autor: N.B.