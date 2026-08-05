INSTA REŠETKA: Nisam zaljubljena u Anđela! Boginja otkrila da li ima dečka, a evo šta posle svega misli o Đukiću! (VIDEO)

Tanja Stijelja Bognja odgovarala je na pitanja gledalaca u čuvenoj rubrici Insta rešetka, a tom prilikom otkrila je mnoge detalje koji zanimaju publiku.
Ona je ispričala šta posle svega misli o Filipu Đukiću, u kakvom je odnosu sa Anđelom Rankovićem, ali i da li je njeno srce konačno zauzeto.
Zašto te je stid da priznaš da si zaljubljena u Anđela, kad već postoji snimak na klupici?
- Nije me stid, nisam zaljubljena u Anđela.
Da li si svesna koliko si hrabra?
- Jesam.
Zlobinja, Zlobinja, šta da radimo sa svim tvojim snimcima bluda i hvatanja muškaraca za polne organe?
- Ništa.
Da li ste ti i Anđelo sada zajedno? Da li ti se dopada?
- Ne, nismo zajedno. Pa lep je dečko, da.
Čime planiraš da se baviš u životu? Prelepa si.
- Hvala puno, iskreno, imam nešto u planu, ali ne bih sad da pričam o tome.
Zašto si dala pristup pogrešnim ljudima koji to nisu zaslužili? Ti si dobra osoba.
- Hvala puno, ne znam ni ja, ja sam takva i u privatnom životu, kad bih ušla u sledeću sezonu ne bih dala više nikome pristup.
Devojko, da li imaš srama, provocirala si Boru kao da je tvoj dečko?
- Nemam srama, zaslužio je i gore.
Imaš li momka?
- Ne.
Da li misliš da muškarci vole devojke koje se same nude, poput tebe?
- Ja se nikom nisam sama nudila, svi su sami dolazili kod mene.
U kakvom si sad odnosu sa Filipom i šta misliš o njemu?
- Gotivim ga, ali mislim da je folirant.
Zašto si bila tako zla prema Aneli?
- Zato što je ona bila zla prema meni.
Autor: R.L.