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INSTA REŠETKA: Nisam zaljubljena u Anđela! Boginja otkrila da li ima dečka, a evo šta posle svega misli o Đukiću! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Tanja Stijelja Bognja odgovarala je na pitanja gledalaca u čuvenoj rubrici Insta rešetka, a tom prilikom otkrila je mnoge detalje koji zanimaju publiku.

Ona je ispričala šta posle svega misli o Filipu Đukiću, u kakvom je odnosu sa Anđelom Rankovićem, ali i da li je njeno srce konačno zauzeto.

Zašto te je stid da priznaš da si zaljubljena u Anđela, kad već postoji snimak na klupici?

- Nije me stid, nisam zaljubljena u Anđela.

Da li si svesna koliko si hrabra?

Foto: Pink.rs

- Jesam.

Zlobinja, Zlobinja, šta da radimo sa svim tvojim snimcima bluda i hvatanja muškaraca za polne organe?

- Ništa.

Da li ste ti i Anđelo sada zajedno? Da li ti se dopada?

- Ne, nismo zajedno. Pa lep je dečko, da.

Čime planiraš da se baviš u životu? Prelepa si.

- Hvala puno, iskreno, imam nešto u planu, ali ne bih sad da pričam o tome.

Zašto si dala pristup pogrešnim ljudima koji to nisu zaslužili? Ti si dobra osoba.

- Hvala puno, ne znam ni ja, ja sam takva i u privatnom životu, kad bih ušla u sledeću sezonu ne bih dala više nikome pristup.

Devojko, da li imaš srama, provocirala si Boru kao da je tvoj dečko?

- Nemam srama, zaslužio je i gore.

Imaš li momka?

Foto: Pink.rs

- Ne.

Da li misliš da muškarci vole devojke koje se same nude, poput tebe?

- Ja se nikom nisam sama nudila, svi su sami dolazili kod mene.

U kakvom si sad odnosu sa Filipom i šta misliš o njemu?

- Gotivim ga, ali mislim da je folirant.

Zašto si bila tako zla prema Aneli?

- Zato što je ona bila zla prema meni.

Autor: R.L.

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