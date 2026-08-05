Ovo se ne propušta! Večeras u Narod pita stižu Uroš, Anastasija i Bora! Očekujte vatreno suočavanje

Voditelj Darko Tanasijević ove večeri ugostiće zanimljivu ekipu, koja je u Beloj kući pravila haos gotovo svakodnevno.

Bora Santana, Anastasija Brčić i Uroš Stanić ove večeri stižu u studio televizije Pink u emisiju "Narod pita", što će biti prvo suočavanje nakon izlaska iz Bele kuće.

Voditelj Darko Tanasijević ispitaće bivše učesnike o svim aktuelnim temama, ali i o svemu onome što nisu imali prilike da kažu dok su boravili u rijalitiju.

Da li su Bora i Anastasija uspeli da održe svoju vezu koja je bila na staklenim nogama, da li su izgladili odnose sa Urošem, koji im je predstavljao vrlo često kamen spoticanja, šta su im rekli članovi porodice i prijatelji, kakvi su im dalji planovi i šta se generalno dešava u njihovim životima, otrkiće upravo večeras.

Zato ne propustite da od 23 časa budete uz TV Pink i novo izdanje emisije "Narod pita".

Autor: R.L.