Može da radi šta hoće... Filip prokomentarisao navode da je Aneli u vezi sa Stefanom Karićem, pa progovorio o Lores: Bio sam zaljubljen u nju (VIDEO)

On je u Beloj kući važio za jednog od najvećih zavodnika, koji je imao mnogo devojaka, a jedna mu je ostala nestvarena želja.

Filip Đukić je pred našim kamerama govorio o čuvenim utorak devojkama, Aneli Ahmić, ali i pevačici koja mu je ostala neostvarena ljubav Lores.

- Ja nikad nisam rekao da su utorak devojke, to su tamo nametnuli, ja to ne prihvatam to kao činjenicu, ne smatram nijednu devojku da je utorak, niti ih ja gledam na taj način. To su više devojke govorile iz nemoći - rekao je Đukić.

On je potom otkrio i da se čuje sa Aneli Ahmić.

- Čujemo se, ali nismo se videli - rekao je Filip, a onda prokomentarisao sumnju pojedinaca da je Aneli u vezi sa Stefanom Karićem:

- Pa dobro, može da radi šta hoće, ali mislim da nemaju ništa emotivno, nego se druže, ona je spavala tamo kod njih, ja ne verujem, ali i ako jesu, šta... Nismo imali nikakav s*ksualni odnos ni unutra, nećemo ni napolju, na bih voleo, jer draga mi je, bolje mi je da ostanemo u tom nekom normalnom odnosu, nego da imamo šemu, pa znate šta posle dolazi. Previše mi je draga, da odemo u tom nekom smeru.

Filip je otkrio i šta se dešava sa Lores, koju je u rijalitiju često spominjao.

- Nisam ispratio šta je radila, spomenuli su da je snimala spotove, nisam gledao, mi nismo ništa imali... Ne znam kako su ljudi sazali unutra, znao je samo Matija, ne znam kako je Anita znala, kako su došli do toga da je to ona, ali šta da radim. Jesam ja bio zaljubljen u nju, to jeste.

On je otkrio i da li su ga neke "utorak devojke" posetile nakon rijalitija.

- Bili smo kod mene, blejali smo, ali ništa nije bilo. Ja znam kako to zvuči, ali ništa nije bilo, ja sad njih gledam kao drugarice - rekao je Filip.

Đukić je istakao da nijednu devojku iz svog života ne bi izbrisao niti bi bilo šta promenio.

- Nijedna mi nije bila krš. Kad bi vraćao, prepravljao, to ne bi bilo to, to je moj put, ne bih ništa menjao. Krivo mi je samo što sam sa Majom izgubio drugarstvo, zbog toga nečega što je bilo nebitno i meni i njoj - rekao je Filip.

Autor: R.L.