ŠOK! Evo u čijem zagrljaju je uhvaćena Milica Veličković, svi ga vrlo dobro znate, sa Terzom je bio VELIKI PRIJATELJ (FOTO)

Bivša rijaliti učesnica otišla je na odmor, i to ni manje ni više nego sa takođe bivšim učesnikom, sa kojim je Terza u Beloj kući bio jako dobar.

Milica Veličković objavila je nekoliko fotografija na svom Instagram profilu, gde se vidi da je uzela nekoliko dana odmora od svega i odlučila da se opusti.

Mnogi su se pitali, nakon selfija sa splava, ko to Milici pravi društvo jer je bilo očigledno po broju obuće na fotografiji da ona nije sama, a onda je usledio odgovor.

Veličkovićeva je objavila fotku sa plaže, na kojoj je u zagrljaju Marka Janjuševića Janjuša, što je mnoge iznenadilo.

Oni su pozirali nasmejani i vidno raspoloženi u kupaćim kostimima, a izgleda da ni jednom ni drugom za druženje ne predstavlja barijeru to što je Janjuš bio u odličnim, čak prijateljskim odnosima, sa njenim bivšim emotivnim partnerom Borom Terzićem Terzom.

Da li joj je Janjuš pravio društvo i prethodnog dana, na splavu, ostaje nepoznanica, a kako će Terza reagovati na ovo zajednočko letovanje njegove bivše verenice i prijatelja, ostaje da saznamo.

Autor: Pink.rs