AKTUELNO

Domaći

SAZNAJEMO! Drama na Adi Bojani: Milica i Terza se suočili na moru i posvađali nasred plaže, sve zbog ćerke Barbare!

Izvor: Pink.rs, Foto: pink.rs, e-stock/Časlav Vukojičić ||

Ekipa portala Pink.rs došla je do saznanja da je na Adi Bojani došlo do prvog susreta Milice Veličković i Borislava Terzića Terze nakon završetka ''Elite 9''.

Kako izvor blizak dešavanjima, poznat redakciji, tvrdi, Milica Veličković i Borislav Terzić Terza se nakon njegovog izlaska iz rijalitija navodno nisu ni čuli, a prvi susret dogodio se sasvim neočekivano na jednoj plaži na Adi Bojani.

Prema rečima našeg izvora, Terza u tom trenutku nije bio sam, već je bio u društvu bivšeg učesnika ''Elite 8'' Mateje Matijevića. Međutim, susret sa Milicom brzo je prerastao u neprijatnu raspravu.

Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen

Između bivših partnera izbila je svađa, a glavna tema bila je njihova ćerka Barbara, odnosno nemogućnost da se dogovore oko viđanja deteta.

Prema istom izvoru, rasprava je bila toliko neprijatna da je privukla pažnju ljudi koji su se u tom trenutku nalazili na plaži.

Foto: Pink.rs, E-Stock/Rajko Ristić

Kako dalje saznajemo, razgovor se završio bez bilo kakvog dogovora, te je ostalo na tome da će pitanja u vezi sa viđanjem deteta rešavati sudskim putem.

- Terza i Milica sreli su se na Adi Bojani, bilo je jako neprijatno. Počeli su da se svađaju na plaži. Njega zanima Barbara, a ona neće da popusti. Ljudi su ih gledali u čudu, a govorili su da među njima nema dogovora i da će probleme rešavati putem suda - otkrio je naš izvor s lica mesta.

Autor: S.Z.

#Borislav Terzić Terza

#Drama

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#Milica Veličković

#More

#Plaža

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

TAKO MALA SI SE BORILA PROTIV ZLA... Dok Terza plače u Eliti, Milica uputila moćne, nikad emotivnije reči na prvi rođendan njihove ćerke Barbare (FOTO

Domaći

GRIZEM SE ZA JEZIK DA NE BIH... Munjez progovorio o skandalu Milice i Terze na krštenju ćerke Barbare: Njegova porodica je besna! (VIDEO)

Domaći

PALO PRIZNANJE! Milica Veličković prekinula ćutnju o Anđelu Rankoviću, oglasila se u jeku afere koja TRESE ELITU!

Domaći

ČUO SAM SE S NJOM, REKLA JE MI JE DA... Terzin brat razvezao jezik nakon skandala na krštenju Barbare: Evo na koji se potez Milica odlučila vezano za

Domaći

POGLEDAJTE KAKO JE IZGLEDALA MILIČINA I TERZINA SVAĐA U CRKVI: Nastala opšta pometnja, ona ga izbacila s krštenja ćerke, mala Barbara ne prestaje da p

Domaći

Prvo oglašavanje Terzinog brata nakon objavljivanja poruka u kojima zahteva da trudna Milica vraća pare kamatašima, evo šta nam je poručio