SAZNAJEMO! Drama na Adi Bojani: Milica i Terza se suočili na moru i posvađali nasred plaže, sve zbog ćerke Barbare!

Ekipa portala Pink.rs došla je do saznanja da je na Adi Bojani došlo do prvog susreta Milice Veličković i Borislava Terzića Terze nakon završetka ''Elite 9''.

Kako izvor blizak dešavanjima, poznat redakciji, tvrdi, Milica Veličković i Borislav Terzić Terza se nakon njegovog izlaska iz rijalitija navodno nisu ni čuli, a prvi susret dogodio se sasvim neočekivano na jednoj plaži na Adi Bojani.

Prema rečima našeg izvora, Terza u tom trenutku nije bio sam, već je bio u društvu bivšeg učesnika ''Elite 8'' Mateje Matijevića. Međutim, susret sa Milicom brzo je prerastao u neprijatnu raspravu.

Između bivših partnera izbila je svađa, a glavna tema bila je njihova ćerka Barbara, odnosno nemogućnost da se dogovore oko viđanja deteta.

Prema istom izvoru, rasprava je bila toliko neprijatna da je privukla pažnju ljudi koji su se u tom trenutku nalazili na plaži.

Kako dalje saznajemo, razgovor se završio bez bilo kakvog dogovora, te je ostalo na tome da će pitanja u vezi sa viđanjem deteta rešavati sudskim putem.

- Terza i Milica sreli su se na Adi Bojani, bilo je jako neprijatno. Počeli su da se svađaju na plaži. Njega zanima Barbara, a ona neće da popusti. Ljudi su ih gledali u čudu, a govorili su da među njima nema dogovora i da će probleme rešavati putem suda - otkrio je naš izvor s lica mesta.

Autor: S.Z.