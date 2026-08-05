Terza se oglasio za Pink.rs nakon DRAME sa Milicom! Otkrio zbog čega su se raspravljali i priznao: Video sam joj suze u očima!

Nakon saznanja do kojih je došla redakcija Pink.rs o susretu Milice Veličković i Borislava Terzića Terze na Adi Bojani, kontaktirali smo Terzu kako bismo proverili šta se dogodilo.

Terza je za Pink.rs potvrdio da je do susreta sa Milicom zaista došlo, ali tvrdi da nije bilo nikakvog većeg incidenta, već da je između njih izbila manja rasprava.

Podsetimo, Pink.rs je prvi objavio da je na Adi Bojani došlo do prvog susreta Milice i Terze nakon njegovog izlaska iz ''Elite 9''. Prema saznanjima naše redakcije, njih dvoje se nakon izlaska iz rijalitija nisu ni čuli, a na plaži je došlo do svađe oko njihove ćerke Barbare, odnosno nemogućnosti da se dogovore oko viđanja deteta.

- Terza i Milica sreli su se na Adi Bojani, bilo je jako neprijatno. Počeli su da se svađaju na plaži. Njega zanima Barbara, a ona neće da popusti. Ljudi su ih gledali u čudu, a govorili su da među njima nema dogovora i da će probleme rešavati putem suda - otkrio je naš izvor s lica mesta.

Kako tvrdi, došlo je do kraće prepirke, tokom koje su razgovarali o njihovoj ćerki Barbari, viđanju deteta i daljim koracima koje planiraju da preduzmu.

- Nije istina, mala raspravila. Nije vređanje, mala prepirka. Ona je sad za jednim, stolom, ja za drugim. Ona je rekla da će rešavati sve na sudu. Kazala je da je sa dečkom, rekao sam joj da me njen dečko ne zanima. Janjuš je rekao da laže da nije tu tu sa dečkom, što je ona to rekla, ja ne znam. Ona je ostavila prostor da ću dete moći da vidim 20. kada bude u Beogradu. Prebacila mi je da sam došao na Adu Bojanu jer je ona ovde, ali to nije istina, ja imam isplanirano sve. Drago mi je da uživa ona, ali konstantno ponavlja da sam nikakav otac. Nastavlja da govori da ću preko suda da vidim dete, ali sam joj video suze u očima, kad smo razgovarali. Ovde ću biti još dva dana, možda uspemo da rešimo neki taj neki odnos - istakao je Terza.

Autor: S.Z.