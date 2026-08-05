AKTUELNO

Domaći

GORE MREŽE! Ena Čolić pokazala telo za čistu desetku! Sa Pejom uživa na odmoru, a prizor sa plaže ostavlja bez daha! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: ustupljene fotografije/privatna arhiva ||

Bivša učesnica "Elite 8" Ena Čolić trenutno puni baterije na letovanju sa svojim partnerom Jovanom Pejićem Pejom, sa kojim uživa u skladnoj i stabilnoj vezi. Njen najnoviji snimak sa letovanja izazvao je lavinu reakcija. Ena je pokazala izvajanu figuru i još jednom dokazala zbog čega važi za jednu od najatraktivnijih žena na javnoj sceni.

Ena Čolić trenutno uživa u pravoj letnjoj idili sa svojim partnerom Jovanom Pejićem Pejom, a zaljubljeni par odlučio je da predahne od svakodnevnih obaveza i prepusti se čarima odmora. Njih dvoje ne kriju koliko im prija zajedničko vreme, a njihova veza iz dana u dan privlači sve veću pažnju javnosti.

Dok uživaju u romantičnim trenucima daleko od kamera i gužve, Ena je odlučila da obraduje svoje pratioce i podeli delić atmosfere sa letovanja. Međutim, njen snimak sa plaže vrlo brzo postao je glavna tema, budući da je bivša učesnica "Elite 8" pokazala izdanje koje je mnoge ostavilo bez teksta.

Foto: TV Pink Printscreen

Pogled koji privlači pažnju

Ena se snimila dok je uživala kraj mora, opuštena i nasmejana, a u kupaćem kostimu istakla je svoju savršeno izvajanu figuru. Njena lepota došla je do punog izražaja, a posebno su pažnju privukle njene obline, na koje, kako mnogi komentarišu, retko ko ostaje imun.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#Ena Čolić

#Jovan Pejić Peja

#Telo

#Zapalila mreže

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

PEJA JE DIŽE UVIS, A ONA U UBITAČNOM KUPAĆEM: Ena se na Kipru baškari sa Zlatinim sinom, obline sevaju (FOTO)

Domaći

Ana Korać zapalila mreže: Pokazala vrelo telo u mini bikiniju, od ovog prizora sa jahte neće vam biti dobro! (FOTO)

Domaći

DA LI JE OVO ENA ČOLIĆ?! Bivša učesnica ELITE totalno neprepoznatljiva, novim imidžom ŠOKIRALA sve (FOTO)

Domaći

Ove čizme sam dobila od Zlate: Ena Čolić progovorila o odnosu sa Pejom i njegovom majkom, PALO POMIRENJE, a onda je priznala: Ima jedna devojka, prija

Domaći

Kad se budem srela s njim... Ena Čolić progovorila o odnosu sa Zlatom Petrović, pa se osvrnula na Mikija Dudića (VIDEO)

Domaći

Ovaj prizor nije za one sa slabim srcem: Skinula se Džehva, od izvajanog tela zastaje dah (FOTO)