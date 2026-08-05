GORE MREŽE! Ena Čolić pokazala telo za čistu desetku! Sa Pejom uživa na odmoru, a prizor sa plaže ostavlja bez daha! (FOTO)

Bivša učesnica "Elite 8" Ena Čolić trenutno puni baterije na letovanju sa svojim partnerom Jovanom Pejićem Pejom, sa kojim uživa u skladnoj i stabilnoj vezi. Njen najnoviji snimak sa letovanja izazvao je lavinu reakcija. Ena je pokazala izvajanu figuru i još jednom dokazala zbog čega važi za jednu od najatraktivnijih žena na javnoj sceni.

Ena Čolić trenutno uživa u pravoj letnjoj idili sa svojim partnerom Jovanom Pejićem Pejom, a zaljubljeni par odlučio je da predahne od svakodnevnih obaveza i prepusti se čarima odmora. Njih dvoje ne kriju koliko im prija zajedničko vreme, a njihova veza iz dana u dan privlači sve veću pažnju javnosti.

Dok uživaju u romantičnim trenucima daleko od kamera i gužve, Ena je odlučila da obraduje svoje pratioce i podeli delić atmosfere sa letovanja. Međutim, njen snimak sa plaže vrlo brzo postao je glavna tema, budući da je bivša učesnica "Elite 8" pokazala izdanje koje je mnoge ostavilo bez teksta.

Pogled koji privlači pažnju

Ena se snimila dok je uživala kraj mora, opuštena i nasmejana, a u kupaćem kostimu istakla je svoju savršeno izvajanu figuru. Njena lepota došla je do punog izražaja, a posebno su pažnju privukle njene obline, na koje, kako mnogi komentarišu, retko ko ostaje imun.

Autor: S.Z.