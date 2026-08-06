UROŠ ZAKUVAO ČORBU: Anastasija i Bora ponovo raskinuli zbog Stanića, on priznao svoje emocije (VIDEO)

Neočekivan rasplet u emisiji!

U toku je emisija "Narod pita", voditelj Darko Tanasijević je u svom studiju ugostio Boru Santanu, Anastasiju Brčić i Uroša Stanića.

Na samom poćetku emisije, Darko je u pitao Anastasiju i Boru u kom su odnosu:

- Mi nismo u vezi, raskinuli smo pre tri dana - rekla je Anastasija.

- Četiri dana - rekao je Uroš.

- Nismo u vezi, ali smo u dobrom odnosu. Ja sam dobila informacija da je on muvao neke devojke u nekom klubu, i dobila sam slike od par ljudi i profila - rekla je Anastasija.

- Uroše ti si im namestio raskid - upitao je Darko.

- Ja sam iz dobre namere, pokazao Anastasiji sve - rekao je Uroš.

- Ja sam uvek bio u okruženju lepih žena i to je to, ali eto Uroš se umešao - dodao je Bora.

- Meni je žao što su oni raskinuli zbog moje informacije, ja sam uvek za ljubav - dodao je Uroš.

- Moram da se osvrnem na haos za superfinalu, gde sam ja napravila haos da je on mene prevario sa starijom ženom, bila sam pijana - dodala je Anastasija.

- Ja sam razgovarao sa ženama koje rade ovde u zgradi i njoj je to preneo neko pa je ona razvila film, i napada tu ženu - rekao je Bora.

- Ja se izvinjavam toj ženi - rekla je Anastasija, pa je otkrila šta je bilo sa njenim ocem, da li joj je zamerio vezu sa Borom:

- Ja sam bila kod njega, i moj otac je tražio da se njih dvojica čuju, i bilo je okej - rekla je Anastasija.

- Nije bilo strašno, normalno smo pričali, i to je bilo korektno , ja neću da se bavim više rijaltijem, to me ne zanima više. Ja ču za nju biti uvek tu, sve vreme ćemo biti zajedno, bili u vezi ili ne, družićemo se, ona je skroz normalna devojka - dodao je Bora.

- Govorio si joj da je ku*va - dodao je Uroš.

- Meni je drago dok gledam ovog tigrića - rekao je Bora.

- JA volim divlju svinju, njega ja zanimam više od devojke. Video sam ja intervju gde je on rekao da me mrzi da će da me šamara, a voli on to. VIdeli smo svi kako se ljubi u nosić, kako ljubav cveta. Pa Anastasija i ja pričamo o Bori, ja njega volim - odgovorio je Uroš.

- Posalo mi je poruku da mu nedostaje Bora, a ja rekla i on meni - govorila je Anastasija.

- Bora je mene blokirao, i ja mu čestitao rođendan, lepo smo pričali, ali onda sam ga pratio sa lažnog profila - dodao je Uroš.

Detaljnije u nastavku.

Autor: N.B.