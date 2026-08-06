On sve radi za kadar: Uroš tvrdi da Terzu bole pare koje mora da da za Barbaru, pa otkrio da je namerno otišao na Ada Bojanu da bi sreo Milicu (VIDEO)

Imao je svoje mišljenje koje će da naravi haos!
Usledilo je prvo uključenje u emisiji "Narod pita", a voditelja Darka Tanasijevića i goste, Boru Santanu, Anastasiju Brčić i Uroša Stanića pozdravio Milan.
- Boro, šta je za tebe veća kazna, da Milca ostane sa tvojim bivšim prijateljem do kraja života ili da pokloni plac Boginji?
- Bolje Boginji plac, da ima gde da živi - rekao je Bora.
- Da li je prijateljski poslati Filipa sa Teodorom u izolaciju? - glasilo je pitanje.
- Ja sam to uradio zbog Bebice, žao mi je što sam ga poslao jer je tada bio onaj šou, a on nije učestovao. - rekao je Bora.
- Moram digresiju, oglasila se Boginja, i rekla pre bih umrla nego da živim pored njega - pročitao je Darko.
- Eto vidite, mene to ne zanima, a oni nastavljaju da se bave rijalitijem. Ja ne želim da se bavim ljudima van rijalitija. - rekao je Bora.
- On je spuštao loptu uvek, pu*io je svima - rekao je Uroš.
- Ne pušim kao ti - dodao je Bora.
- Boro da li si bio zaljubljen u Aneli? - upitao je gledalac.
- Ne, ona je meni prijatelj - dodao je Bora.
- Uroš šta misliš, šta Terzu više boli što ne viđa Barbaru, ili svaki dinar koji treba da da za nju? - upitao je gledalac.
- Svaki dinar, to je problem. On je danas otišao na Ada Bojanu, da bi se sreo sa Milicom, on samo juri kadar - dodao je Uroš.
- Anastasija, moraam te pitati što si pričala laži o svima zbog sukoba sa Borom? - upitao je gledalac:+.
- Nisam mogla da se sklonim od njega, pa sam ja pričala neke stvari kako bi se on sklonio - rekla je Anastasija.
Detaljnije u nastavku.
Autor: N.B.