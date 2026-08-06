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On sve radi za kadar: Uroš tvrdi da Terzu bole pare koje mora da da za Barbaru, pa otkrio da je namerno otišao na Ada Bojanu da bi sreo Milicu (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen ||

Imao je svoje mišljenje koje će da naravi haos!

Usledilo je prvo uključenje u emisiji "Narod pita", a voditelja Darka Tanasijevića i goste, Boru Santanu, Anastasiju Brčić i Uroša Stanića pozdravio Milan.

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- Boro, šta je za tebe veća kazna, da Milca ostane sa tvojim bivšim prijateljem do kraja života ili da pokloni plac Boginji?

- Bolje Boginji plac, da ima gde da živi - rekao je Bora.

- Da li je prijateljski poslati Filipa sa Teodorom u izolaciju? - glasilo je pitanje.

- Ja sam to uradio zbog Bebice, žao mi je što sam ga poslao jer je tada bio onaj šou, a on nije učestovao. - rekao je Bora.

- Moram digresiju, oglasila se Boginja, i rekla pre bih umrla nego da živim pored njega - pročitao je Darko.

- Eto vidite, mene to ne zanima, a oni nastavljaju da se bave rijalitijem. Ja ne želim da se bavim ljudima van rijalitija. - rekao je Bora.

- On je spuštao loptu uvek, pu*io je svima - rekao je Uroš.

- Ne pušim kao ti - dodao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Boro da li si bio zaljubljen u Aneli? - upitao je gledalac.

- Ne, ona je meni prijatelj - dodao je Bora.

- Uroš šta misliš, šta Terzu više boli što ne viđa Barbaru, ili svaki dinar koji treba da da za nju? - upitao je gledalac.

- Svaki dinar, to je problem. On je danas otišao na Ada Bojanu, da bi se sreo sa Milicom, on samo juri kadar - dodao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anastasija, moraam te pitati što si pričala laži o svima zbog sukoba sa Borom? - upitao je gledalac:+.

- Nisam mogla da se sklonim od njega, pa sam ja pričala neke stvari kako bi se on sklonio - rekla je Anastasija.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku. 

Autor: N.B.

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