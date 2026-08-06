Šta je prsten sa dlakama tražio pored tvog kreveta?! Anastasija ponovo ponovo tvrdi da će prekinuti kontakt sa Borom, Uroš dao svoj sud: Pomiriće se za dva dana! (VIDEO)

Tokom emisije ''Narod pita'', došlo je do žestokog verbalnog suočavanja između Bore Santane i Anastasije Brčić, u kojoj je učestvovao i Uroš Stanić, koji je bez dlake na jeziku komentarisao njihovo verbalno suočavanje.

Voditelj Darko Tanasijević pokrenuo je temu odnosa, koji je veoma turbulentan, kada je reč o Bori Santani i Anastasiji Brčić.

- Uroše, šta je tebe najviše povredilo i kakvi pozivi ti stižu? - upitao je Darko.

- Neki pozivi mi stižu, neke poruke, pišu mi da ne diram Boru. Boro, što ti daješ moj kontakt, što radiš ti to, šta ti sada to znači? Budaletino jedna. Ti si bruka i sramota - kazao je Uroš.

- Boro, zbog čega ti nazivaš Anastasiju i Boru civilima? - upitao je Darko.

- Ma, oni su ljudi, ja to kažem tako, civili - rekao je Bora.

- Ti nas zoveš civilima, a ko si ti? Gde su ti glasači, kakvo si mesto zauzeo. Mene si vređao, govorio si da sam siromašan, vređao mi majku...sram da te bude - kazao je Uroš.

- Je l' postoji šansa da se vaš odnos izgladi? - upitao je Darko.

- Ne postoji ta šansa. Samo postoji šansa da ja napravim skandal - rekla je Anastasija.

- Pomiriće se oni za dan, dva - rekao je Uroš.

- Ma, ovo je pijana priča - dodao je Bora.

- Objasni šta je tražio prsten sa sve slakama pored tvog kreveta? Danas sam to videla - kazala je Anastasija.

- Ideš mi na blok, najveći si mi blam - kazao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.