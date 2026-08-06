Netrpeljivost ne jenjava: Neca Lazić sočno opljuavao Boru, uporedio sebe i Uroša Stanića, pa Santana dao svoj sud o tome! (VIDEO)

Tokom uključenja u emisiju „Narod pita“, Nenad Lazić Neca ponovo je oštro govorio o Bori Santani, sa kojim je već duže vreme u lošim odnosima. Njihov sukob traje još od učešća u ''Eliti'' a i ovog puta Neca nije štedeo reči, iznoseći kritike na Borin račun i podsećajući na ranije nesuglasice.

Tokom telefonskog uključenja u emisiju „Narod pita“, Nenad Lazić Neca bez zadrške je prokomentarisao Boru Santanu i njegovo učešće u „Eliti 9“, istakavši da mu se njegovo ponašanje nimalo ne dopada.

- Pozdrav svima, dobro veče, Neca kraj telefona. Darko, svaka čast na svemu, obrazovan si i pravi primer kako se ponaša jedan voditelj. Anastasija, prelepa si, ali imaš neke postupke, koji mi se ne dopadaju. Uroše, svaka ti čast. Boro, ti si pokazao kakav si zabavljač, time što si vređao bivšu suprugu, vređao žene. Naučio si me time kakav ne treba nikako biti. Mene si mučio i manipulisao sa mnom, pokazao si ko si, šta si i kakav si zapravo. Kada sam ja učestvovao u ''Eliti'', mene je Bora izmanipulisao. Pokušao je isto sa Urošem, ali je je on bio pametniji od mene. Uroš i ja smo mu pokazali simpatije, a on sa svojim emocijama ne zna da se nosi. On gleda Uroša i gori sada. Boro, ti si kamen spoticanja u mom životu, za svakog čoveka si kamen spoticanja, to je jasno kao dan. Uroše, da li sam ja tebe nagovarao da se maziđ sa Borom i da on na to pristane, ili je on to radio sam? - rekao je Neca.

- Bože, ja sve što radim, radim po ličnom nahođenju. Sa Necom se nikada nisam dogovarao, svaki moj postupak, govori o meni, to je jasno kao dan. Moja jedina greška je što sam se zaljubio u Boru, to je jedina istina - rekao je Uroš.

- Boro, šta se sada dešava sa tvojim odnosom sa Milicom Kemez? - upitao je Darko.

- Bio sam povređen zbog nekih stvari, sve je to istina, imao sam svoje neke reakcije, toi je takođe istina. Ja sam sad neko ko sasvim drugačije gleda na stituaciju, to moram da kažem. Ja sam opušten lik, takav sam - kazao je Bora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.