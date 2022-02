ASTROLOZI OBJASNILI: Evo šta znači šest dvojki u današnjem datumu!

Rođenja! Venčanja! Proslave! Danas, 22. 02. 2022. brojevi su se lepo složili, dok su društvene mreže prepune predloga kako provesti dan. Štreberi širom planete slave ovaj dan kao veoma redak, dok su ga matematičari nazvali "dan dva".

Bilo je još palindromskih datuma, koji se isto čitaju u oba smera, ali ovaj današnji je poseban zbog, kako se govori, fenomenalne simetrije brojeva. Ne samo da su sve brojke u datumu dva, već je naglašena simbolika broja 22 koji se pojavljuje tri puta u nizu. Nauka kaže da su ovi datumi veoma retki i da imamo sreću da živimo u veku kada ih ima, jer se u proseku javljaju na svakih 800 godina. Narodno verovanje kaže da bi život ljudi koji se rode na palindromski datum, pošto je palindrom i simbol simetrije, mogao da bude u posebnom skladu. Astrolozi, pak, smatraju da će deca koja se rode danas biti vođe, organizatori i graditelji, navodeći primer DŽordža Vašingtona, koji je rođen 22. februara.

- Ako raščlanimo datum 22. 02. 2022. na numerološki način, tako što ćemo sve sabrati i sve svesti na jednu cifru, to bi bio broj 3. Trojka je pod uticajem Jupitera, planete prosperiteta, a dvojka pod uticajem Meseca. Mesec je simbol naroda, mase i žena.

Posebno značenje današnji datum ima za žene koje mogu očekivati izuzetna događanja.

Preovladaće uticaj ženske energije i žena na položaju - kaže nam astrolog Marina Jungić.

Broj 2, kažu numerolozi, simboliše harmoniju, ljubav, intuiciju, zapažanja i odnose. Samo u toku februara imali smo već dva magična dana (2. 02. 2022. i 20. 02. 2022.), ali nikad sa ovoliko dvojki.

- Današnji datum sa toliko dvojki nije loš, i 22. 02. i 2022. daju šesticu. Taj broj govori o narodu. Verovatno će neko ko bude nezadovoljan svoj problem pokušati da reši na ulici, ali mu to neće poći za rukom. Sve do 7. marta smo u lošem periodu, neke stvari će od 8. marta krenuti nabolje, ali moramo da budemo obazrivi do juna, kada bi i kovid trebalo da ode - kaže numerolog Zorica Cvetković. Da niz dvojki donosi nešto veličanstveno, govorilo se čim smo zakoračili u 2022. godinu, kada su numerolozi tvrdili kako je značenje niza dvojki još i pojačano nulom, koja znači ono odakle sve počinje i gde se sve završava.

- Svaki broj predstavlja materijalnu formu određene vibracije. Oni nose u sebi duhovno značenje i šalju nam poruke koje treba da dešifrujemo i integrišemo u svoj život - kaže za "Novosti" astrolog Tanja Veljković, saradnik časopisa "Treće oko".

- Ponavljanje istih brojeva u nizu povezuje se sa procesom globalne svesti. Ova pojava donosi nove uvide i duhovnu evoluciju na kolektivnom planu. To su energetski portali za ljudski duhovni napredak. Jedan od takvih nizova dešava se baš danas, jer imamo čak tri puta ponavljanje broja 22. On ima i posebno značenje u Bibliji. Od davnina se verovalo da je broj Boga, ali i broj Otkrovenja. U numerologiji broj 22 je u grupi glavnih brojeva, koji imaju veću moć od ostalih, pa se zbog toga naziva "graditelj" ili "arhitekta".

- Dobio je ime "graditelj" jer velike snove može da pretvori u stvarnost i da ideje materijalizuje u fizički oblik - objašnjava Veljković.

- Donosi disciplinu i odlučnost u postizanju ciljeva. Tu imamo snažan spoj intuitivne i racionalne energije. Ovaj broj simbolizuje samopouzdanje, idealizam, liderstvo i velike planove i ideje koji se sprovode u delo. U astorologiji, današnji datum je, za one koji ne traže mistično značenje u brojevima, samo zanimljivost. Da smo živeli u srednjem veku, recimo, imali bismo i 11. 11. 1111. godine, ili pak 1. 1. 1010. godine i budući 12. 12. 2121. godine, koji izgledaju kao binarni kod.

PALINDROM je svaka reč, fraza ili niz brojeva koje se čitaju isto u oba smera. DŽejms DŽojs osmislio je "tattarrattat", što bi trebalo da predstavlja zvuk kucanja na vratima i najduži je palindrom koji se sastoji od jedne reči u Oksfordskom rečniku engleskog jezika. U srpskom jeziku čuveni su "Ana voli Milovana", "Ana nabra par banana", kao i "A mene ni dogodine nema", "Maja sa Nedom ode na sajam", "I jogurt ujutru goji".

DANI palindroma obično se javljaju samo u prvih nekoliko vekova svakog milenijuma. Poslednji palindromski datum u drugom milenijumu (od 1001. do 2000. godine) u ovom formatu bio je 31. 8. 1380. Matematičari su izračunali da u 21. veku postoji 129 dana palindroma, od kojih je čak 29 u februaru. Sledeći će biti 3. 2. 2030. Poslednji, 29. 2. 2092, je poseban jer je prestupni dan! U 22. veku biće 31 takav dan, pa će proći novih 808 godina i 73 dana do 10. 3. 3001, godine. Pravilo koje važi jeste da od prvog do poslednjeg palindromskog datuma u milenijumu protekne tačno 191 godina, 10 meseci i 19 dana.

