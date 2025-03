Jedna od najvećih DILEMA trudnica jeste, DA LI JE ULTRAZVUK ŠTETAN za bebu? Ovo je odgovor na sva vaša pitanja

Trudnoća je period kada žena mora biti posebno pažljiva i oprezna. Ovo osetljivo stanje povlači za sobom čitav niz dilema među kojima je i pitanje – da li je ultrazvuk štetan za bebu?

Gotovo da se ne može zamisliti savremena trudnoća bez primene ultrazvuka. Ova dijagnostika prvi put je primenjena 1958. godine u Velikoj Britaniji i od tada je njena upotreba sve učestalija. Danas svaka medicinska ordinacija poseduje ovaj aparat.

Zahvaljujući ultrazvuku, doktor može da prati stanje ploda, što roditeljima pruža dodatnu sigurnost. Poslednjih godina, ova dijagnostička metoda počela je na neki način da se zloupotrebljava. Pojedine buduće majke se čak 10-20 puta u toku trudnoće podvrgavaju ovakvom pregledu. Pojava višedimenzionalnog ultrazvuka (3D i 4D) postala je prava atrakcija!

S obzirom na to da ovakav pregled omogućava roditeljima da vide, ne samo pol deteta, već i crte njegovog lica, budući roditelji često i potpuno nepotrebno za tim posežu, i to iz čiste zabave. A kako fetus doživljava ovaj pregled? Naučnici su ustanovili da je beba prilikom ultrazvučnog pregleda uznemirena: pokušava da se okrene, podiže ruke ka licu, pa čak pokušava i da zaklopi uši ručicama. Dakle, možemo zaključiti da joj pregled ultrazvukom ne prija jer remeti njen mir i ušuškanost u maminom stomaku.

Koliko pregleda se preporučuje?

Svetska zdravstvena organizacija predlaže da se rutinska ultrazvučna dijagnostika sprovodi samo tri puta u toku trudnoće.

* Prvi pregled radi se u periodu od 11 do 13 nedelje. Tada se grubo procenjuje bebina anatomija (oblik i položaj glave, ruku, nožica), kao i neki skrining testovi.

* Drugi pregled radi se između 23 i 25 nedelje, kada lekar detaljnije pregleda anatomiju ploda. Samo u pojedinim slučajevima beba zauzima nezgodan položaj što može otežati analizu.

* Sledeći ultrazvuk sprovodi se u periodu od 30 do 36 nedelje. Tada ginekolog procenjuje zrelost placente, količinu plodove vode i težinu ploda.

Ukoliko se radi o komplikovanijoj trudnoći, pregled ultrazvukom treba uraditi u 30-32. nedelji, a pored toga, neophodno je paralelno uraditi i dopler krvnih sudova. Često se poslednji ultrazvučni pregled odlaže do 35-36. nedelje.

Koji pregled može da se izostavi?

Buduće majke često postavljaju pitanje koji je od ova tri pregleda najvažniji, tj. koji od navedenih može da se izostavi. Najbolje da izostavite prvi, kada se obično utvrđuje postojanje trudnoće. Ako posumnjate da ste u drugom stanju, dovoljno je da to utvrdite testom za trudnoću ili pak da posetite ginekologa koji to može proveriti palpatornim pregledom.

Ukoliko ginekolog proceni da materica normalno raste i vi posle izvesnog vremena osetite da se beba pomera, pretpostavlja se da se trudnoća normalno odvija. Treći tj. poslednji pregled takođe može da se zameni kliničkim pregledom. Dakle, najvažniji je drugi ultrazvučni pregled, jer ne postoji alternativni način za proveru bebinog stanja i njegovih unutrašnjih organa.

Da li je ultrazvuk štetan za bebu?

Lekari će vam reći da nema razloga da se plašite posledica ovog pregleda. Ne postoje dokazi da je metod ultrazvučnog ispitivanja nekome naškodio. Stručnjaci za ultrazvuk, međutim, savetuju da se sa njim ipak racionalno postupa, tj. da se koristi samo onda kada je to neophodno, jer postoji strah da bi energija koju on emituje mogla da poveće temperaturu ploda. S obzirom na to da se o ovoj temi još polemiše, budućim majkama savetujemo da ispoštuju tri preporučena rutinska ultrazvučna pregleda – u tom slučaju, nema razloga za brigu o bebinom zdravlju.

