Anemija, pritisak, depresija... Predstavljamo vam PET razloga zbog kojih treba jesti banane!

Banane sadrže tri prirodna šećera - saharozu, fruktozu i glukozu, koji su u kombinaciji s vlaknima savršeni za trenutno povećanje energije.

1. Ublažava simptome depresije

Istraživanja su pokazala da se ljudi koji pate od depresije bolje osećaju nakon što pojedu bananu. To je zato što banana sadrži triptofan, vrstu belančevine koju telo pretvara u serotonin, koji pomaže da se opustite, budete bolje raspoloženi i osećate se srećnijim.

2. Smanjuje anemiju

Bogata gvožđem, banana može da stimuliše proizvodnju hemoglobina u krvi i tako pomaže u slučajevima anemije.

3. Snižava krvni pritisak

Ovo jedinstveno tropsko voće izrazito je bogato kalijumom, a sadrži malo soli, što ga čini savršenim za regulaciju krvnog pritiska. Uz to, kalijum pomaže kod učenja jer poboljšava koncentraciju.

4. Neutrališu gorušicu

Banane neutrališu kiselinu u telu, stoga ako patite od gorušice, pokušajte da pojedete bananu kako biste olakšali simptome.

5. Umiruju

Banane sadrže visoke količine vitamina B, koji pomaže smirivanju nervnog sistema. Upravo zato idealan je sastojak za međuobrok na poslu.

Autor: Zorica Lazarević