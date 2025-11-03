AKO VAM NEPRESTANO SKAČE PRITISAK, ovu NAMIRINICU MORATE DA IZBACITE: Lekari upozorili – može da dovede do moždanog udara

Ako imate problema sa visokim krvnim pritiskom, obavezno izbacite jednu namirnicu koja moža da izazove fatalna stanja - od srčanih bolesti do moždanog udara.

Nije retkost da krvni pritisak varira kad je napolju vrelo, a ishrana tu igra veoma važnu ulogu. Lekari su otkrili koji to namirnicu koju nikako ne bi trebalo da uzimate ako vam skače pritisak. Stručnjaci iz medicinske organizacije "Action on Salt" dali su snažne preporuke za osobe koje pate od hipertenzije, ili često im se dešava da im nenadano skoči krvni pritisak. Po njima namirnica koju apsolutno moraju da izbace iz ishrane jesu prerađevine.

Poseban režim ishrane je uobičajeni recept za lečenje hipertenzije, jer određena hrana ima veliki uticaj na nivo krvnog pritiska, kažu stručnjaci. Prema njihovim rečima, visok sadržaj soli u mnogim mesnim prerađevinama, posebno natrijuma, povećava rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti.

Studija koju su sproveli kardiolozi sugeriše da čak i mesne specijaliteti sa oznakom "niska koncentracija soli", po pravilu, sadrže veliku količinu natrijuma, što je opasno za hipertenzivne pacijente. Prema lekarima iz "Action on Salt", visok unos soli narušava ravnotežu natrijuma u telu, što za posledicu ima nakupljanje tečnosti a koje dovodi do porasta krvnog pritiska.

Ustanovljeno je i da smanjenje nivoa natrijuma u telu ima veoma blagotvoran uticaj na zdravlje, zapravo štiti od fatalnih stanja. Studije su pokazale da je uranotežen natrijum povezan sa smanjenjem broja smrtnih slučajeva od moždanog udara za 16 odsto i smanjenjem broja smrtnih slučajeva od srčanih bolesti za 12 odsto.

Autor: Zorica Lazarević