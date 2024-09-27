Lekar UPOZORAVA na simptome koji se mogu javiti pre INFARKTA - Ne pravite OVU OPASNU GREŠKU!

Srčani udar podrazumeva oštećenje i izumiranje ćelija srčanog mišića (miokarda) zbog poremećaja cirkulacije, tzv. ishemijske nekroze miokarda. Jedan je od najčešćih uzroka smrti u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju. U Srbiji oko 10.000 ljudi godišnje doživi infarkt.

Akutni infarkt miokarda karakteriše velika smrtnost. Umire oko 30% bolesnika, a od tog procenta više od polovine pre nego što stigne u bolnicu.

Uprkos uvreženom mišljenju da se simptomi infarkta ne mogu osetiti ranije, doktor Miljko Ristić otkrio je za Prvu televiziju koji su to najčešći simptomi koji bi mogli da nam ukažu na srćani udar i kako reagovati.

- Postoji mnogo znakova upozorenja za kardiovaskularne bolesti i nije ih uopšte teško prepoznati. Uglavnom je dramatična neka klinička slika, kad dođe do pojave bolova u grudima, bol u sredrogruđu je sigurno znak, 99 % da se radi o nekom početnom infarktu, ali nikada ne ide infarkt tako drastično. Ide klinička slika koja je ređa nego uobičajene tegobe koje se javljaju možda mesecima pre tog završnog udara - objasnio je doktor Ristić i dodao:

- Nema pravila koliko ranije može da se javi taj bol, može da se javi i pre sedam dana i pre sedam nedelja, kao i sedam meseci. Ali mi nemamo tu naviku da kad se jave tegobe u tom smislu odemo kod lekara i onda prođe dragoceni deo vremena i onda se angina pektoris manifestuje u svom najgorem obliku. Ne treba čekati taj period kada dobijete jake bolove! Doktor je naglasio da čim osetimo neke promene u grudima, treba odmah da se javimo lekaru, bez odlaganja.

Autor: Z.L.