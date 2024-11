Dijetalna hrana goji: Najveće greške koje pravite kada hoćete da smršate, ovako nabacujete kilažu

Ukoliko imate problem sa gubitkom kilograma koji ne spadaju uprkos tome što ste već dugo na dijeti, to je zbog nekih pogrešnih uverenja o ishrani zbog kojih konstantno pravite greške.

Nutricionista Mark Heman otkriva o kojim greškama je reč.

Ovsena kaša je dobar doručak

Ne uvek: Možda bi bilo za početak pametno kupovati već pripremljene obroke u prodavnicama s raznim dodacima jer tako sigurno možete računati na prevelik unos šećera.

- Ovsena kaša se smatra zdravim obrokom jer utiče na snižavanje holesterola, ali često se u onim već spremnim za grejanje nalazi puno šećera, što vodi do naglog skoka šećera u krvi, što će samo u konačnici pojačati glad - napominje dr. Heman.

Jaja i holesterol

Suprotno popularnom mišljenju, holesterol u hrani koju jedete ima jako malo uticaja na nibo holesterola u krvi. Šećer i ugljikohidrati potiču stvaranje lošeg kolesterola, a jaja nemaju veze s tim. Istraživanje provedeno pre 5 godina nije pronašlo nikakvu vezu između povišenog holesterola i žumanaca.

Dijetalni napitak

Ovo jednostavno nije istina.

- Veštački zaslađivali su hiljadu puta slađi od šećera i aktiviraju naš genetski program i ljubav prema slatkom više od ostalih supstanci - navodi lekar te dodaje kako prevare metabolizam da je šećer na putu što uzrokuje izlučivanje insulina i stvaranje masnih naslaga na području trbuha.

Doručak je najvažniji obrok

Prema rečima stručnjaka, ovaj mit se treba razbiti jer uprkos istraživanjima preskakanje doručka neće uticati na gubitak kilograma i opšte zdravlje. Stručnjaci napominju da je važnije slušati svoje telo i jesti kada osetite glad.

Med kao izvor šećera

Šećer je šećer i neće nikome pomoći traženje odgovora u drugim namirnicama.

- Ako gledamo iz perspektive osobe koja želi izgubiti kilograme, med i agava su kalorični - dodaje nutricionista. Cilj je je smanjiti unos šećera, a ne zameniti ga drugim šećerom.

Jesti više puta dnevno manje količine hrane

Neki će stručnjaci savetovati kako je potrebno jesti svaka sva do tri sata kako bi metabolizam radio najbolje. No nekim ljudima to nikako ne odgovara jer nakon tako malih obroka samo osećaju glad. Ono što se može dogoditi jest i unos puno više kalorija nego da jedemo par obroka u danu, a dalje čekanje između obroka može resetovati ceo sistem i dati vam više energije te potaknuti proces mršavljenja.

Proizvodi koji sadrže malo masnoća

Znate li zašto je avokado jedna od omiljenih namirnica stručnjaka za hranu? Jer se ne gojite zbog masnoća!

- Masnoće nisu problem, od zdravih masnoća možete samo profitirati, a oni proizvodi koji sadrže malo masnoća često sadrže puno šećera kako bi bili boljeg ukusa - napominje dr. Heman te savetuje da kupite malo kozjeg sira, ali ako želite mleko ili jogurt, izbegavajte proizvode s malo masnoće.

Čaša vina pred spavanje

Možda je tako, ali kada pijete alkohol pre spavanja moguće je da ćete se tokom noći često buditi. Kvalitet sna određuje skoro sve funkcije pa tako i nakupljanje kilograma.

Namirnice bez glutena

Kolač je kolač, pa i ako ne sadrži gluten. Dr. Heman savetuje da odabirete namirnice koje prirodno ne sadrže gluten, poput povrća, proteina i zdravih masnoća. Vlakna su takođe potrebna kako bi ugasila želju za hranom i regulisala probavu.

Razlog zašto toliko volimo hranu nije u manjku discipline, jednostavno smo biološki "zavisni" od šećeru, a snaga volje tu ne pomaže - kaže Heman. Važno je paziti na količinu unosa i tu je sva mudrost.

Autor: Z.L.