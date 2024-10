Kako jesti HLEB a da se ne ugojite? Poznati nutricionista otkrio TRIK pomoću kojeg ćete jesti pecivo a da se ne ugojite

Poznati dijetetičar otkrio je savršen trik za one koji se ne mogu odreći hleba, a žele da smršaju.

Kada pomislimo na mršavljenje, nikako ne dolazi u obzir da konzumiramo hleb, no, postoji zdravija alternativa koja će vam dati šansu da se ne odričete u potpunosti ovog sastavnog dela pri regularnoj ishrani.

Ako vas brinu kalorije koje možete uneti zbog toga što jedete hleb, stručnjaci su otkrili trik kojim ćete jednostavne ugljene hidrate u hlebu pretvoriti u one zdravije, iliti "rezistentne"

Ukoliko ne postoji šansa da se odreknete hleba, a voleli biste da smršate, prema "Dejli Mejlu", možda će vam biti lakše ako primenite trik koja će navodno prepoloviti broj kalorija koje unosite hlebom.

Trik je u tome da kada kupite ili ispečete hleb, stavite ga u zamrzivač. Zašto? Zato što kao i kuvanje i hlađenje, smrzavanje skrob pretvara u otporni skrob. Zvuči čudno i interesantno, ali to znači da vaše telo dobija puno manje kalorija od hleba. Zapravo, otporni skrob hrani vaše crevne bakterije umesto da se taloži i pravi višak.

Za većinu ljudi to je dobra stvar, zbog toga što veći udeo otpornog skroba znači da telo sporije vari jednom zamrznut hleb, uzrokujući blaži porast šećera u krvi nego svež hleb, potencijalno smanjujući rizik od dijabetesa tipa 2.

"Otporni skrob znači da vaše telo apsorbuje manje kalorija i stoga ih je više dostupno za vaš mikrobiom (vaše crevne bakterije), dajući "dobrim" bakterijama nešto čime mogu da se hrane i razmnožavaju", objašnjava nutricionista doktor Majkl Mozli.

Najveći problem s belim hlebom je to što on zbog visokog glikemijskog indeksa prebrzo otpušta energiju, tako da podiže nivo šećera u krvi. No, oni koji nemaju porodičnu istoriju dijabetesa, ne treba da brinu o tome što konzumiraju beli hleb, koji je idealno jesti za doručak, jer tad ubrzava rad metabolizma, kažu naučnici.

Osim toga, zamrzavanje je najbolji način za produženje roka trajanja hleba.

