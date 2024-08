Da li je moguće kupanje tokom menstruacije?

Kako je tema kupanja u moru, rekama, jezerima i bazenima česta u razgovorima ginekologa i pacijentkinja, dr Željko Pavlović je za Stetoskop.info odgovorio na najčešće nedoumice žena.

Menstruacioni ciklus je period koji traje od pojave krvarenja pa sve do početka sledećeg krvarenja. Važno je napomenuti da je prvi dan jednog ciklusa onaj kada započne krvarenje i od kog se računa početak ciklusa. „Primetio sam kroz praksu da se ovo često ne zna, pa se za prvi dan ciklusa uzima onaj dan kada prestaje krvarenje, a to je pogrešno računanje ciklusa“, skreće pažnju dr Željko Pavlović.

"Iz iskustva znam za zabrinutost žena zbog toga da će kupanje tokom menstruacionog krvarenja dovesti do upale genitalnih organa, kao i da će se pojačati krvarenje. Takođe, čest je i strah da će se krv videti u vodi. Bojazan je neosnovana, jer je sam pritisak vode (vodenog stuba) često sasvim dovoljan da ne dozvoli pojavu krvi u vodi, što je naučno dokaziva činjenica. Međutim, plivanjem ponekad dolazi do grčenja trbušnih i karličnih mišića, te može doći do pojačanog pritiska u karlici i curenja krvi van - odnosi se na krv koja se već nakupila u vagini, ne na samo povećanje količine menstruacionog krvarenja iz materice."Menstruacija na letovanju – da li je kupanje moguće?Govorićemo o oskudnom i srednje obilnom menstruacionom krvarenju. Ono se za vreme kupanja može regulisati vaginalnim tamponom, koji je uglavnom dovoljan za sprečavanje izlaska krvi u vodu. Ne zaboravite da je more ogromno i da čak i ako se pojavi manja količina krvi, ta mrlja se svakako u velikoj vodenoj površini neće primetiti.Ne preporučuje se korišćenje uložaka, već isključivo tampona, a mogu se pronaći i kostimi namenjeni za kupanje tokom menstruacionog krvarenja.Strah od pojave krvi u vodi tokom kupanja je razumljiv, ali nije osnovan jer se to ne može desiti tako lako. Strah ne treba da bude razlog za odustajanje od plivanja, koje je savršena aerobna aktivnost u bilo kom uzrastu.Naravno, bilo bi poželjno po izlasku iz vode promeniti uložak, čak i kostim. Uvek brinite o svojoj higijeni!

Leto i vaginalne infekcije

Potencijalna infekcija je ono što brine žene ako bi se kupale tokom perioda krvarenja.

Bazen bi trebalo da bude sigurna opcija jer hlor kojim se voda dezinfikuje svakako dovodi do prevencije infekcije. Javni bazeni bi trebalo da podležu kontroli, što je faktor koji sprečava pojavu infekcije. S druge strane, more, odnosno kupanje u morskoj vodi ne treba ograničiti za vreme menstruacije zato što je mogućnost da dođe do infekcije ista kao i kada se aktivnost obavlja van ovog perioda. Plaže se u turističkim mestima proveravaju, vodi se računa o higijeni, te nema mesta za strah od infekcije.

Reke i jezera mogu da budu predmet razgovora o infekcijama. Naime, plaže na ovim vodenim površinama su uglavnom slabije uređene i voda se ne kontroliše. Međutim, ne bi trebalo da bude ustručavanja ako bi se razmatrala potencijalna infekcija po pitanju kupanja u njima tokom menstruacionog krvarenja. Poslednjih godina kupališta na rekama i jezerima su ipak pod kontrolom, te se bojazan od infekcija genitalnog trakta može zanemariti. Svakako je kvalitet vode često lošiji u rekama i jezerima nego u bazenima i moru, ali odaberite uređenu plažu na jezeru ili reci i najverovatnije nećete imati nikakvih problema.

Ograničenja tokom menstrualnog ciklusa

Jaki bolovi, grčevi i još neke propratne nelagodnosti bi svakako bili razlozi da se žena ne kupa, mada bi ovde glavni razlog bio telesni diskomfor. U svakom slučaju, ukoliko neko ima telesne teskobe i nije raspoložen za plivanje, topla voda bi zaista mogla da blagotvorno deluje na umanjenje menstruacionih tegoba kao što su grčevi. Takođe, topla voda ne bi povećala količinu menstruacionog krvarenja.

Autor: Dalibor Stankov