Ako vas muči višak kilograma, morate probati KEFIR DIJETU: Skida 7 kilograma za 7 dana, uz tri jednostvana pravila

Otkrijte kako na najbolji način smršati pomoću kefir dijete.

Sedmodnevna kefir dijeta u potpunosti odgovara svom nazivu: glavni proizvod u njoj je kefir, dobro poznato fermentisano mlečno piće. Na sreću, šest od sedam dana osnovnog plana ishrane na kefiru, kefiru sa niskim sadržajem masti dodaje se još jedan niskokalorični proizvod (i svaki dan je drugačiji!). Ali čak i sa prividnom "soli", ova kefirna dijeta se i dalje s pravom smatra jednom od najasketskijih i najstrožih. To znači da je potrebna dobra priprema informacija!

Sedmodnevna kefirna dijeta, uprkos svojoj ozbiljnosti, nije formalno klasifikovana kao stroga mono-dijeta - to jest, tokom nedelje možete dodati još jedan ili dva niskokalorična proizvoda u kefir svakog dana. Na primer: krastavci i zelenilo, pečeni krompir, voće. Dnevna ishrana - 1500 ml kefira + od 100 do 400 grama dodatnog proizvoda. Takav meni, zajedno sa gvozdenom voljom, daje impresivan rezultat: do minus 7 kg nedeljno.

Prema odobrenim tehnološkim zahtevima, visokokvalitetni kefir na 100 g mora da sadrži:

2,8 g proteina

od 0,5 do 8,9% masti.

Tokom roka trajanja, broj jedinica koje formiraju kolonije (CFU) korisnih bakterija ne može pasti ispod 10 na sedmu potenciju, a za kvasac - 10 na četvrtu potenciju.

Živa kultura mikroorganizama sadržanih u kefiru je glavna vrednost za kefirnu ishranu tokom 7 dana. Kefir starter je simbioza dva tuceta „gljivica“, koje, pored kvasaca odvojeno opisanih u GOST-u, sadrže streptokoke mlečne kiseline i bakterije sirćetne kiseline.

Kefir koji se prodaje sa prefiksom „bio“ koristi nešto drugačije starter preparate takozvanog direktnog dodavanja, uključujući, na primer, acidofilne bacile i bifidobakterije. Veruje se da su posebno otporni i da se ne raspadaju dugo vremena, uspevajući da kvalitativno utiču na crevnu floru tokom njihovog prolaska kroz gastrointestinalni trakt. Ovaj „bonus“ je takođe plus za kefirnu dijetu.

Rok trajanja kefira je direktan pokazatelj njegovog stvarnog kvaliteta, a kvalitet glavnog proizvoda je teško preceniti ako idete na kefirnu dijetu 7 dana ili čak i duži period.

Dug rok trajanja sa velikim stepenom verovatnoće ukazuje da su u proizvodnji korišćeni takozvani stop aditivi koji sprečavaju razvoj mikroorganizama. Bakterije se u takvom kefiru šalju u neku vrstu suspendovane animacije, koja prestaje čim se flaša otvori i kefir dobije kiseonik. Dakle, „kefiri“ sa dugim rokom trajanja, kada se otvore, pokvare se bukvalno za jedan dan, čak iu frižideru.

Postoji nekoliko varijanti kefirne dijete, ali sve dele tri zajednička principa:

trajanje 7 dana;

glavni proizvod tokom dana je kefir, dodatni proizvod je određena količina niskokalorične proteinske ili ugljene hidrate hrane;

jasan raspored obroka (6 puta dnevno u jednakim intervalima, poslednji najmanje 2 sata pre spavanja).

Za sve vreme kefirne dijete, trebalo bi da odustanete od šećera, soli, crnog čaja i kafe. Možete piti običnu čistu vodu i biljni čaj bez ograničenja.

Osnovna kefirna dijeta 7 dana

Prvi dan. Pola litra kefira 1% masti i 400g pečenog krompira (bez soli).

Drugi dan. Pola litra kefira sa 1% masti i 400g mladog sira sa niskim sadržajem masti.

Treći dan. Pola litra kefira 1% masti i 400g voća (osim grožđa i banane).

Četvrti dan. Pola litra kefira 1% masti i 400g kuvanih pilećih prsa.

Peti dan. Pola litra kefira 1% masti i 400g voća (osim grožđa i banane).

Šesti dan. Dan posta. Ništa osim 1,5 litara vode bez gasa.

Sedmi dan. Pola litra kefira 1% masti i 400g voća (osim grožđa i banane).

Kefir dijeta 7 dana sa proteinima

Gradi se po istoj šemi kao i osnovni, ali dva voćna dana (možete birati između trećeg i petog ili petog i sedmog) zamenjuju se danima sa posnim mesom ili pilećim fileom (oko 400 g dnevno). ).

"Gladna" kefirna dijeta 7 dana

Količina kefira se povećava na 2 litra dnevno, a porcije dodatnih proizvoda, naprotiv, smanjuju se sa 400 na 100 grama.

Jabuka-kefir dijeta 7 ili 9 dana

Veoma stroga dijeta koja definitivno nije pogodna za osobe sa visokom kiselošću stomaka.

Dnevni meni: 6 obroka, od kojih svaki uključuje 1 čašu kefira + 1 jabuku bilo koje veličine.

Druga opcija za jabučno-kefirnu dijetu: 3 dana samo kefir (1,5 litara dnevno), 3 dana samo jabuke (do 1,5 kg), 3 dana samo kefir. Možete piti običnu vodu.

Forma u kojoj se serviraju glavni sastojci nije važna - jabuke se mogu narendati i pomešati sa kefirom ili peći bez šećera (ako je loše bez slatkiša, možete dodati kašiku meda).

Nežnija opcija je korišćenje menija za ishranu jabuka-kefir za dan posta kao deo normalne ishrane.

Autor: Snežana Milovanov