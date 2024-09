Pokojna britanska kraljica Elizabeta Drugaje imala je redak oblik raka kostiju, otkrio je Boris Džonson, bivši premijer u svojim memoarima.

U odlomku iz memoara pod nazivom "Unleashed", koji bi trebalo da budu objavljeni sledećeg meseca, bivši premijer je rekao da je "znao godinu ili više" da britanski monarh "ima neki oblik raka kostiju" kada je dao ostavku u septembru 2022, samo dva dana pre njene smrti.

To je prvi put da je visoki britanski političar govorio o uzroku njene smrti, koji je zvanično naveden kao "starost" u njenoj umrlici. Otkriće je veoma neobično u britanskom javnom životu, preneo je "Politiko".

Kraljičino zdravlje je bila strogo čuvana tajna tokom njene vladavine, a informacije o sastancima između premijera i monarha obično su poverljive.

